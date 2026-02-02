輔導會陳副主任委員主持南投榮服處新任處長布達宣誓典禮 - https://www.watchmedia01.com

▲輔導會陳副主任委員主持南投縣榮民服務處新任處長布達宣誓典禮。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】國軍退除役官兵輔導委員會今(2)日下午於南投縣榮民服務處舉行新任首長李毓錫布達宣誓典禮，由副主任委員陳進廣擔任監誓人，主持新任處長李毓錫布達宣誓儀式。在輔導會服務照顧處鄭陽光副處長、就學就業處沈立忠副處長、人事處林秀美副處長，及地區輔導會機構、南投縣政府民政處林琦瑜處長、南投市張嘉哲市長、退伍軍人社團等見證下，圓滿完成。

副主任委員陳進廣在致詞時強調，榮服處作為輔導會落實服務政策的最前線，肩負著照顧榮民(眷)與連結地方資源的關鍵角色。他勉勵全體同仁應秉持輔導會「崇功報勳」的精神，發揮主動服務熱忱，持續深化與地方政府、企業及社福團體的連結，擴大服務照顧能量，為南投地區榮民先進提供更優質、更有感的服務。

▲輔導會陳副主任委員與南投縣榮服處全體同仁合影。（圖／南投榮服處提供）

新任處長李毓錫表示，未來將接續歷任處長奠定的優良基礎，帶領南投縣榮服處團隊精進服務效能，並加強關懷年長榮民、解決青壯榮民就業問題。希望透過榮服處全體同仁的陪伴與協助，讓榮民(眷)都能感受到政府的關懷，平安、健康、幸福地在南投地區生活。