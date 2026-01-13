輔導興櫃涉低價買股賺價差 康和證副總80萬交保

（中央社記者謝君臨台北13日電）康和證券梁姓副總被控於輔導三大未來公司興櫃時，要求對方低價出售公司股票，他再賣給友人賺取數百萬元價差。北檢發動搜索約談，今天諭令梁男以80萬元交保並限制出境出海。

康和證券昨天發布重訊指出，司法機關至康和證券對承銷部同仁個人進行調查，公司配合協助調查，該調查程序目前對公司財務業務並無影響。

檢調調查，梁男在康和證券負責輔導上市櫃等業務，涉於2021、2022年輔導三大未來前身、延龍再生科技公司興櫃時，要求對方將公司股票以市價約3折價格便宜賣給他，除利用親友名義作為人頭登記外，還以略高於市場價格賣給2名友人，賺取價差約數百萬元。

台北地檢署昨天指揮調查局新北市調查處發動搜索，並約談梁男、人頭張男、向梁買股票的周姓及郭姓買家，訊後依違反證券投資信託及顧問法，諭知梁男80萬元交保並限制出境出海，張男10萬元交保，2名友人請回。（編輯：蕭博文）1150113