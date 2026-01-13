輔導興櫃涉3折買股賺價差「套利百萬」 康和證券副總80萬元交保

社會中心／黃恩琳、黃啓豪 台北報導

康和證券驚爆一名梁姓業務副總，涉嫌在輔導公司興櫃時，向業者要求以3折價格買股，再轉手以市價賣出，從中賺取價差，套利數百萬元，北檢昨天（12日）指揮調查局展開搜索約談，經過漏夜偵訊後，梁姓男子以80萬元交保，限制出境、出海。

一身西裝筆挺、戴口罩眼鏡，不發一語走進北檢偵訊室，康和證券梁姓副總涉嫌以協助上市櫃韋由，用3折價格買股票、賺價差，遭到約談，漏夜偵訊後，以80萬元交保，並限制出境、出海。

梁姓副總表弟張姓男子也捲入案件，以10萬元交保，另外2名友人請回。





檢調追查，梁姓副總2022年在輔導公司興櫃時，涉嫌要業者提供便宜股票，以當時市價約3折價格成交，登記在張姓表弟的名下，梁姓副總以每股25元認購後，再以85元出脫給友人牟利，藉由買空賣空賺取數百萬元價差。

梁姓副總曾被稱為創櫃版達人，擅長輔導公司企業上市上櫃和募資，如今竟然捲入向業者索賄股票牟利。





康和爭議一波接著一波，究竟真相為何，就等司法一一釐清。





