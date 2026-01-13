輔導興櫃涉3折買股賺價差 康和證券副總80萬元交保

康和證券業務副總梁凱傑，2021年間在輔導綠能環保公司「三大未來」股票興櫃過程中，涉嫌濫用職權，向陳姓負責人要求以市價3折、每股25元的價錢出售150張股票，並暗示若不配合，興櫃恐怕不順利。此外，梁凱傑在取得股票後，登記在表弟張逸凡名下，再以每股85元轉售友人牟利，賺取數百萬元價差。

台北地檢署12日指揮新北市調查處搜索梁凱傑及相關人住處，並通知梁凱傑、張逸凡及2名友人到案說明，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》特別背信罪偵辦。經漏夜偵訊，梁凱傑以80萬元交保並限制出境、出海，表弟張逸凡則以10萬元交保。

表弟張逸凡以10萬元交保。圖／台視新聞

※未經判決確定者，應推定為無罪

