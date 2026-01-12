輔導興櫃竟索討3折買股海削數百萬 康和證券業務副總遭搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



有「創櫃板」服務達人之稱的康和證券(6016)梁姓業務副總，在輔導1家綠能環保公司興櫃時，涉嫌要求該公司將股票以市值約3折價格便宜賣給他，該公司迫於無奈賣給梁男150多張股票1年後，公司仍未興櫃，最後與康和解約再找其他證券公司輔導，最後才在2024年8月間如願興櫃。梁男在取得該公司股票後，以略高於市場價格賣給周姓、郭姓友人，再賺一手，一來一往海撈數百萬元，最後事跡敗露遭人檢舉。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官葉詠嫻，今(1/12)日指揮新北市調查處，前往梁男及其親友等住居處執行搜索，同時以被告身分通知梁男及其張姓表弟、周姓、郭姓友人等4人到案，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪方向偵辦。

廣告 廣告

康和證券在今日下午4時40分發布重訊，「司法機關於115/01/12至本公司對承銷部同仁個人進行調查，本公司配合協助調查，該調查程序目前對本公司財務業務並無影響。」

據了解，這家綠能環保公司在2021年8月間，委託康和證券輔導上櫃，康和證券由梁姓業務副總全權負責，梁姓副總卻利用這個關係，要求這家綠能環保公司將公司股票以低於市場價格賣給他，這家公司迫於無奈，於2022年2、3月間，以市場價3折賣給梁男1百多張股票，並將股票匯到梁男指定的張姓表弟及郭姓、周姓好友的證券帳戶。

梁男以便宜價格取得股票後，卻一直未能輔導這家綠能環保公司興櫃，2023年4月間這家公司與康和證券解約找其他券商輔導，才於2024年8月間如願掛牌興櫃。

另一方面，梁男在取得股票後，又以略高於當時市場價格，將部分股票賣給郭姓及周姓好友，而他手中持有的股票，則在這家綠能公司興櫃後立即抛售，梁男在轉手之間獲利達數百萬元。

更多太報報導

網紅Cheap慘了！雷虎痛斥「不專業」 祭《證交法》提告

震撼！周杰倫宣布參賽澳網 「1球定輸贏」霸氣喊獎金全捐

有片／日本陸上自衛隊新年空降演習 服役的機器狗首度亮相