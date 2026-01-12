輔導興櫃竟索討3折買股海削數百萬 康和證券業務副總80萬交保

有「創櫃板」服務達人之稱的康和證券業務副總梁凱傑。呂志明攝



有「創櫃板」服務達人之稱的康和證券(6016)業務副總梁凱傑，在輔導三大未來(7761)公司興櫃時，涉嫌要求對方將公司股票以市價約3折價格便宜賣給他，梁男得手後不僅在三大未來一掛牌就出脫持股、還以略高於市場價格賣給2名友人，以此大賺數百萬元。檢調昨(1/12)日發動搜索約談，並在今(1/13)日凌晨以涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信罪，諭知梁男80萬元交保並限制出境出海，梁男表弟張逸凡10萬元交保，2名友人請回。

康和證券業務副總梁凱傑的表弟張逸凡。呂志明攝

創立於2012年的延龍再生科技公司(三大未來前身)，2013年9月間取得行政院環保署基管會受補貼機構 (廢乾電池類)處理資格、 二次電池、鈕扣電池唯一處理廠資格，2021年8月間，延龍委託康和證券輔導興櫃，康和證券由業務副總梁凱傑全權負責。

在業界承銷資歷超過30年、有康和「創櫃板」服務達人美稱的梁凱傑，在輔導興櫃時，涉嫌要求延龍將公司股票以低於市場價格賣給他，延龍怕影響公司興櫃，迫於無奈找大股東幫忙，於2022年2、3月間，以市場價3折賣給梁男150多張股票，並將股票匯到梁男指定的表弟張逸凡及郭姓、周姓好友的證券帳戶。

2022年4月間，延龍正式更名為三大未來，雖然已便宜賣出公司股票給梁凱傑，卻一直無法掛牌，2023年4月間三大未來決定與康和證券解約找其他券商輔導，才於2024年8月間如願掛牌興櫃。

另一方面，梁男在取得股票後，又以略高於當時市場價格，將部分股票賣給郭姓及周姓好友，而他手中持有的股票，則在這家綠能公司掛牌後立即抛售，梁男在轉手之間獲利達數百萬元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官葉詠嫻，昨(1/12)日指揮新北市調查處，前往梁凱傑及其親友等住居處執行搜索，同時以被告身分通知梁男及其表弟張逸帆、周姓、郭姓友人等4人到案，全案朝違反《證券投資信託及顧問法》特別背信等罪方向偵辦。

康和證券在昨日下午4時40分發布重訊，「司法機關於115/01/12至本公司對承銷部同仁個人進行調查，本公司配合協助調查，該調查程序目前對本公司財務業務並無影響。」

