輔導興櫃索股「3折價」 證券副總遭約談80萬交保

台北市 / 綜合報導

康和證券公司業務組的梁姓副總，爆出過去曾輔導國內最大廢乾電池大廠興櫃，卻要求以低於當時市價的三折，收購150張股票，再轉手以市價賣給親友，疑似借此套利數百萬元。台北地檢署昨(12)日約談梁姓副總到案，諭令80萬元交保，對此康和證券表示，公司業務不受影響，並將配合調查。

一身西裝筆挺，手拎公事包低頭不語，快步走進地檢署，他是康和證券的梁姓副總，因為涉嫌要求客戶，低價出售股票卻轉手高價賣出，遭檢調約談。公司官網上，掛著大大協理形象照，梁姓副總有「創櫃板」服務達人之稱，在業界資歷超過30年。

2022年，一家廢乾電池大廠，找上他輔導掛牌興櫃，不過公司原股價80元，副總涉嫌要求以每股25元市場的三折價認購150張，一部分以每股85元轉售親友，另一半等公司掛牌再拋售，賺取百萬元價差，最後大廠遲遲無法掛牌，只能轉找其他券商。

受害的興櫃公司，是國內最大廢乾電池大廠，一年處理量超過8千噸，主要客戶蘋果保時捷Gogoro等國際品牌，梁姓副總的表弟，同樣被檢方約談，因為股票得手後，副總就是登記在表弟名下，訊後以10萬元交保。

涉案的梁姓副總，訊後80萬元交保，而康和證券表示，對公司財務業務並無影響，也將配合司法進行內部調查。

