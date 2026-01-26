輔導返鄉青年 光復澎湖農業

四面環海、無山脈遮蔽，澎湖長年面臨風大、鹽分高、水資源珍貴等農業限制，有九成農產都從台灣本島運輸而來，且多數是高麗菜、青江菜等耐放易保存品項，但近幾年配合中央政策，縣府也投入資源，輔導返鄉青年用新技術、新想法，「光復」澎湖農業。

從縣府與市公所聯手，擴大辦理烏崁社區「高麗菜王比賽」，比大、比重、比上相，單顆重量可達7至10台斤，高手種植甚至接近20台斤重，口感脆又甜，讓烏崁高麗菜打出名號，吸引台灣本島饕客跨海下訂單。

更有2個女孩共同經營的「拐瓜劣棗」農場，靠著過往工作經驗，以及對農產運銷的專業分析，不只種玉米筍、生菜、芝麻葉等高經濟作物，也種香草、花卉、觀葉植物，已經拿下馬公地區餐廳特殊食材長期訂單，更同步開發香草鹽、香草茶與香草油等加工商品，並透過食農教育推廣拉近在地學童與農業間的距離。

另外一位勇敢逐夢深耕農業的是澎湖女婿，在縣府輔導與支持下，逐步克服銀合歡剷除及整地作業等挑戰，成功活化廢耕地，更將家鄉務農經驗帶入澎湖，他的草莓園是一座結合農業、生態教育與觀光休閒的特色農場，除有草莓可以現採現吃，還有草莓大福DIY及園區導覽解說，成了親子共學好去處。

光復期許縣府團隊，能持續透過技術輔導、資源媒合及「澎湖好農」標章認證等措施，協助在地青農提升澎湖農產品的整體品牌價值與競爭力，讓澎湖好味道持續被更多人看見。