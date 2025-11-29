輔英歡慶67週年 校慶典禮及感恩餐會賀壽

輔英科大今(廿九)日舉辦「輔英67‧健康共好」六十七週年校慶，以校慶典禮及校友感恩餐會雙主軸，為全國第一所婦嬰高級助產職業學校蛻變成今日的「護理界南霸天」賀壽。張可立董事長矢言將持續投入資源，推動校園升級、教育創新與國際化，勗勉學生「未來的世界將由你們開創、由你們啟動改變」。林惠賢校長細說她於任期內倡導「員工好、學生好、校友好」新三好運動，續推「健康、數位、跨域、永續」四大教學創新主軸，師生在新世代必能「從從容容、游刃有餘」。(見圖)

張可立董事長今(廿九)日說明，學校草創篳路藍縷，以有限資源擘劃無限願景，在大家共同努力下，堅持辦學品質、追求卓越，一一實現目標，感謝校長與行政團隊的卓越領導，也感謝全體教師的辛勤耕耘，讓輔英在學術、教學與產學合作上屢獲佳績，校友們更是在各領域發光發熱，同時不忘以實際行動回饋母校，令他十分感激與欣慰；展望未來，雖逢少子化衝擊，校務運行益發艱難，但董事會願與師生、校友及社會各界攜手，義無反顧續投資源，推動校園升級、教育創新、提升研究量能與國際化，打造下一個世代蓬勃茁壯的卓越大學。

張董事長言重心長期勉同學們，不僅要學習專業知識，更要具備合作精神與跨域整合能力，勇於承擔社會責任，開創更美好的未來。

林惠賢校長指出，四年前扛下董事會賦予的重擔，她以如履薄冰的心情，兢兢業業，唯恐有負所託，所幸師生爭氣，被《遠見雜誌》評為「學術成就進步前十大學校」，並在「二○二五企業最愛大學生」調查中，醫護專業排名南部第一。

林惠賢說，「ABC」人工智慧、大數據分析、雲端運算，是她治校理念的核心策略，如今輔英科大在智慧照顧、精準健康和智慧廠務三大領域已深具特色；在師生共同努力下，護理師、醫檢師、物理治療師、營養師等國考通過率均遠高於全國平均。學生就業升學率達約百分之九十二，在國內各大學中名列前茅。

林惠賢以最近爆紅的金句「從從容容、游刃有餘」勉勵師生穩健前行，積累知識、能力和智慧，必能一生無憂。

校友總會王建富理事長致詞表示，輔英校友遍布國內外各領域，是母校最堅實的力量，今年適逢第九屆校友總會理監事選舉，將持續匯聚校友情誼與資源，作為母校與社會的橋樑，支持母校在智慧照護與永續發展上持續前進。

校慶典禮、校友返校日暨感恩餐會於中正堂舉行，中正堂穿堂設有線上藝文展作品、輔英附設醫院護理師招募攤位、送子鳥玩偶穿梭全場超吸睛，境外生表演，樂齡大學校友隨桌服務暖心，校友企業大雄廚房與保健營養系合作推出小點心品味，主辦單位還精心安排樂齡大學校友高歌張鵬圖創辦人生前最喜歡的「綠島小夜曲」，令全場動容。群英會館安排「吃喝玩樂群英匯」二天一夜活動，慈母湖環湖道路則舉辦園遊會市集，校園洋溢歡樂氣氛。

全校運動大會於體育館登場，會中表揚大專校院一一三學年度五人制足球錦標賽公開女生組金牌、一一四年全國大專校院運動會一金一銀三銅選手、運動之星；運動會有競技亦有趣味，競賽嘉年華（人工投籃機、羽球許願池、飛鏢神射手、壘球九宮格、抱石體驗），樂齡大學、幼兒園、熱舞社、嘻哈文化社、原YOUNG社、ROTC等輪番上台表演助興，熱鬧滾滾。

當日同時表揚第十六屆傑出校友，包括小港醫院護理部楊佩瑄主任、國軍高雄總醫院護理部劉慈慧副主任、屏東基督教醫院護理部曾瑞慧督導、輔英附設醫院護理部鄭慧如主任、奇美醫院外科吳佩純專科護理師、奇美醫院蔡雅雯組長、鐵雄工程公司林治學副總經理、華宏新技研發中心游承憲高級研究員、馬來西亞自家診所李翠蘭院長夫人、馬來西亞清平樂之家黃清慧經理等十人。

另，表揚捐資興學受獎人有海富國際漁業集團徐麗月董事長、旭登長照體系李麗珠執行長、淇譽電子科技許黃月華董事長、旗勝科技、義大醫院；榮獲一一四年度教育部捐資教育事業獎銀質獎有輔英科大附設醫院、徐麗月董事長。作為全國唯一設有附設醫院的科技大學，在少子化衝擊下，校院合作成為學校最堅實的支柱，協助學校穩健前行、持續培育大健康人才。

校友總會徐麗月榮譽理事長、校友總會李麗珠常務監事、劉嘉修護理之家蘇鳳珠創辦人、嘉仁住宿長照機構劉俊鴻董事長等合贈母校智慧科技電視牆，由張可立董事長、林惠賢校長等共同啟用。