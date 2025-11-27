輔英科大以智慧健康引領未來照護 雙論壇匯聚產學與國際能量

面對高齡化、照護人力不足與人工智慧快速革新的時代挑戰，輔英科技大學以「健康、數位、跨域、永續」為四大教學創新主軸，近期接連舉辦智慧健康科技與國際照護相關大型論壇，邀集台灣、澳洲、韓國及產業界專家齊聚，從智慧醫療、AI臨床應用到社交機器人照護等主題進行深度交流。校長林惠賢表示，這兩場學術活動並非獨立，而是輔英智慧照護教育的整體展現，充分體現學校以科技與跨域整合回應未來醫療挑戰的決心。(見圖)

輔英科大今(廿七)日說明，智慧健康科技論壇內容涵蓋智慧健康與智慧科技應用，包括AI臨床決策支援、大數據分析、AR遠距醫療、智慧輔具復健、無人機防災與環境永續技術等，讓不同領域的學者從臨床與科技雙向對話。

國際健康照護研討會則深入探討社交機器人在臨床與長照機構中的應用，包括降低長者焦慮、提升社交互動與認知訓練等議題。

護理學院林佑樺院長提到，社交機器人已從概念階段進入臨床實證，不僅提升陪伴品質，亦能協助照護人力補位；未來的護理教育必須融合AI思維、科技應用能力與臨床敏感度，這正是輔英積極打造的專業人才方向。

林惠賢校長指出，輔英科大各學院跨域整合致力發展包括智慧照顧、精準健康、智慧廠務等三大特色，除開設相關課程培育跨領域智慧科技應用人才外，更讓教師研發成果貼近產業需求；而這次系列論壇整合產學合作、臨床實務與國際研究，呈現輔英在智慧照護人才培育上的系統性布局，也讓「培育能解決真實問題的健康科技人才」的教育使命更加具體。

國際講者方面，澳洲邦德大學(Bond University)Cindy Jones博士分享機器人在老人之健康照護；國立新加坡大學楊潞齡醫學院Catherine Dong博士分享以腦-心認知訓練在預防失智與智慧機器人的臨床應用；韓國成均館大學Sangseok You教授則以跨國研究呈現社交機器人導入照護現場的挑戰與機會。台灣學者也從高齡科技設計、情緒支持系統與倫理議題切入，帶來多面向的思考。

該活動亦同步展出輔英科大師生研發成果，包括智慧健康監測系統、環境感測平台與高齡友善設計等，吸引企業界與研究單位參觀洽詢。林惠賢說，這些成果並非單一活動結晶，而是學校長期在智慧照護、永續環境與產學共創上的累積；未來將持續透過產學鏈結與國際合作，強化學生的跨域整合能力。

林惠賢校長強調，未來照護需要科技、需要跨域，也需要國際連結。輔英的目標，就是讓學生能從臨床、研究到國際交流的完整循環中成長，成為真正能改變未來醫療照護的人才。該系列論壇象徵輔英在智慧健康與創新照護布局上的重要里程碑，也將持續引領學校在大健康與科技整合教育上發揮前瞻影響力。