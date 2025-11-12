輔英科大健康美容系勇奪亞太國際賽金牌
記者李靜音／高雄報導
輔英科大健康美容系副主任柯美華率3位同學勇闖總獎金1百28萬元的「2025 APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽」，在24個國家逾2600名美業高手競逐下，榮獲1金6優勝及一座奧林匹克盃創作獎佳績，表現亮眼。
校長林惠賢表示，一般對輔英科大的印象是護理師的培育基地，其實其他系所的表現也是有口皆碑，例如健康美容系近年在國內外各大美業賽事即大有斬獲，師生不僅展現最專業的實力，也帶領台灣選手站上世界美業舞台，為國爭光。
醫學與健康學院院長陳中一表示，第29屆APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽日前在新北市舉行，這場國際美業盛會吸引全球美業菁英齊聚一堂，競爭激烈，健康美容系師生能脫穎而出奪金凱旋，值得嘉許。二技進修部陳秀菊同學個人獨得男子平頭設計組金牌，創意女子剪髮組、創意男子髮型設計組、扇形冷燙捲髮組三項優勝及奧林匹克盃創作獎。副主任柯美華獲藝術精油調香設計組優勝、四技石欣雅獲藝術精油調香設計組優勝、黃子薰獲藝術珠寶捧花組優勝。
柯美華表示，陳秀菊進取心強，現為知名髮型連鎖店設計師，在美業界頗有名氣，但仍願意繼續進修提升技藝，堪為表率，曾連續3年擔任臺灣小姐選美大賽造型師，亦為去年世界美顏小姐全球總決賽造型團隊成員，這次參賽表現搶眼，是努力與汗水的結晶。
「美業不只是技術，更是一門藝術的展現。」陳秀菊指出，與高手競技不只比技術，更比時間壓力下誰能展現穩定節奏、精準線條、細節掌控與創意，尤其現場「紙雕藝術創作比賽」，展現許多選手運用元寶、金紙、紙張摺疊與剪裁技法，巧妙結合傳統文化意象與現代美感設計，創造出極具藝術性與立體感的造型作品，令她印象深刻，收穫滿滿。這份榮耀是屬於團隊的成果，未來會更加努力，讓臺灣的美業技術站上更高的國際舞台。」
健美系副主任柯美華率陳秀菊、石欣雅、黃子薰3位同學，於「2025 APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽」榮獲1金、6項優勝及奧林匹克盃創作獎，表現亮眼。(輔英科大提供)
