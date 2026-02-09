輔英科大健美系國際賽奪五金三銀一銅佳績 攜手韓國漢城大學簽署MOU

輔英科大健康美容系在國際舞台上嶄露頭角，師生攜手遠赴韓國參加「KR第二十四屆世界美容藝術與設計國際大賽」，在多國高手千餘件作品中勇奪五金、三銀、一銅佳績；學系還與韓國漢城大學藝術研究所（Hansung University）及世界美容藝術設計協會（WBAA）正式簽署合作備忘錄（MOU），為未來跨國交流與產學合作開啟新舞台。(見圖)

林爵士校長今(九)日表示，健康美容系實踐技職大學「學用合一」的特質，並由老師「母雞帶小雞」在國內外大賽衝鋒陷陣，且屢創佳績、為國為校爭光，不僅讓學生增加國際視野，也累積實戰經驗，有利於未來職涯發展，同時樂見與國外知名大學及協會合作，讓教、產、研緊密結合，非常值得讚許與鼓勵。

醫學與健康學院陳中一院長指出，該項國際賽事創辦至今已邁入第二十四屆，有來自台灣、韓國、香港、越南、馬來西亞、日本及中國等多國、共計一千零七十二件作品參賽，健美系師生能在眾多高手中脫穎而出，充分展現輔英在健康美容與美業教育領域的深厚實力與國際競爭力。

陳中一說，AI時代日新月異，唯有與國際接軌與創新才能保持競爭力，這次黃曉玲助理教授代表學系與漢城大學藝術研究所Jeon, Jong-Chan院長及世界美容藝術設計協會WBAA朴惠卿會長攜手合作，簽訂MOU，實踐健美系連結國際資源、深耕美業教育的堅定承諾；未來期待透過跨國合作激盪更多火花，培育具國際視野與專業實力的美業人才，為台灣美容產業注入新動能。

健美系柯美華副主任透露，五面金牌中，一面由黃曉玲助理教授以「臉部護理」項目奪得；國際競賽對技術精準度、流程完整性與專業態度要求極高，未來將把競賽標準導入教學，協助學生縮短學用落差。

輔英科大健美系以競賽強化教學、國際合作與產學鏈結為三大支柱，讓學生在校即累積「即戰力、證照力、國際履歷」；未來將持續導入國際標準、強化實作課程與海外交流，協助學生站上更大的舞台。