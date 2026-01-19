輔英科大化材系與氣球社跨域服務 年節傳遞溫暖

輔英科大師生指導里民製作開運手工皂。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市大寮區上寮里攜手輔英科大等單位於農曆春節前舉辦「新春揮毫暨關懷活動」，邀請社區居民齊聚一堂迎新年。輔英應用化學及材料科學系運用專業冷製開運手工皂，讓民眾不需「晾皂」帶回家即可使用；獲獎的魔術氣球創意社則製作造型氣球，大人小孩搶著要，現場熱鬧滾滾，年味十足。

上寮社區活動中心提前迎來滿滿的年味與溫暖，里民扶老攜幼陸續到場，看著書法老師現場揮毫，一幅幅春聯寫下吉祥詞，也承載著對新年的期盼與祝福，居民紛紛排隊索取，希望能為家中添上新春氣息，迎接嶄新的一年。

廣告 廣告

輔英科大參加「新春揮毫暨關懷活動」的有應用化學及材料科學系與魔術氣球創意社。林惠賢校長表示，輔英科大長期重視大學社會責任（USR），並特別設置「USR Hub」實體辦公室，以「在地探索、團隊培育、深耕實踐、共榮發展」作為推動主軸。年關將近，看到師生走入社區，透過新春關懷活動傳遞祝福與溫暖，並將專業知能回饋地方，是學校推動USR的重要實踐，也期盼藉此促進學校與地方共榮發展。

化材系王麗芬主任指出，傳統冷製手工皂在脫模後，仍需經過一至二個月的「晾皂」過程，使水分散失並完成皂化反應，才能達到安全使用的標準，整個過程需耐心等待。

輔英科大魔術氣球創意社現場發送造型氣球。（記者吳門鍵攝）

王麗芬說，開運手工皂顧名思義就是希望在春節時求個好彩頭，為滿足民眾使用需求，魏麗梅副教授及潘文彬副教授帶領學生運用專業技術，使用皂基 (Melt & Pour) 製作後冷卻成型，脫模後即可使用，不僅實用，也讓民眾更了解化學材料在日常生活中的應用，大受民眾歡迎，供不應求。

現場不僅開運手工皂搶手，曾榮獲教育部全國大專校院學生社團評選「優等獎」及「全場最佳人氣獎」的輔英魔術氣球創意社，更是吸引大小朋友目光，學生以純熟技巧製作各式可愛動物與新年吉祥造型氣球，孩子們圍繞在學生身旁排隊索取，為社區增添滿滿年節歡樂氣息。

魔術氣球創意社王華緯指導老師表示，日常社團以魔術及造型氣球為媒介，引領學生在動手做的過程中發揮無限創意，學習過程中不僅可以培養手的靈巧度，更能增進大腦的靈活，令人放鬆心情，享受成就感，還能達到自娛娛人目的。

上寮里里長林芳至與社區發展協會理事長洪鴻基攜手合作，特別感謝輔英科大對社區活動的長期支持。本次透過里長協助引進學校資源，並在洪理事長與社區團隊的執行下，讓活動內容更加豐富多元，促進不同世代的交流互動，讓社區里民在春節前夕就能感受到學校師生的溫暖與關懷，期盼未來能持續與輔英科大攜手合作，為社區注入更多正向能量。