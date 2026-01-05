輔英科大喜迎黑天鵝與迷你馬 共築友善校園
記者吳門鍵／高雄報導
邁入嶄新的丙午馬年初始之際，輔英科大校園即迎來嬌客-兩對黑天鵝和一匹迷你馬，讓全校師生驚喜連連。張可立董事長感謝苗栗縣政府鍾東錦縣長、大久珍禽繁殖場專家范進軒先生、八里左岸馬場及輔英退休職員以實際行動豐富校園生態多樣化，也讓輔英不只是知識殿堂，更是尊重生命、實踐永續的學園。
輔英科大校園占地廣達十七公頃，其中約四分之一為開闊綠地，展現自然與學習共融的校園風貌。校內各式建築順應坡地而建，層層錯落、視野遼闊，甫踏入校門，映入眼簾的是道路兩側高聳挺立的椰子樹與氣勢磅礡的千根榕，綠蔭夾道，令人心曠神怡；筆直而上的「好漢坡」、中正堂畔的「慈母湖」，更是校園中重要地標。多樣且豐富的自然生態，不僅豐富教職員工生的校園生活，也承載無數校友共同的青春回憶。
黑天鵝捐贈暨下水儀式於五日上午在中正堂舉行，由張可立董事長偕同林惠賢校長率領校內主管、終身名譽校友顧問徐麗月董事長、輔英附設幼兒園邱錦娥園長及全體師生，熱情迎接苗栗縣政府代表縣長特助張士能賢伉儷及大久珍禽繁殖場范進軒負責人，共同見證兩對珍貴黑天鵝加入輔英大家庭。儀式在附設幼兒園小朋友以純真的笑容與可愛表演下增添溫馨氣氛，現場洋溢喜悅與祝福。
張可立董事長致詞時感謝各界牽線促成，讓新的一年「好事成雙」，不僅迎來兩對黑天鵝，也增添迷你馬的數量。張可立表示，黑天鵝壽命最長可達三十年，過去曾陪伴許多校友成長，如今重新迎接新客入住慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，與草地上低頭覓食的迷你馬，雙雙成為校園師生療癒的亮點。
張可立也以「前人種樹、後人乘涼」形容輔英的發展歷程，強調今日成果是數十年來前人共同努力的結晶。面對少子化衝擊與快速變動的AI浪潮，學校仍將如馬年般以穩健而堅定的步伐向前奔馳，在挑戰中淬鍊實力，以熱情點亮每一天，以信念跨越每一程，在變局中掌握契機，持續打造結合專業、人文與自然的典範學府。
林惠賢校長指出，輔英以「大健康產業」為發展主軸，不僅重視專業知識的培育，更強調生命價值與人文關懷的建立。學校在邁向國際化專業學府的同時，積極促進國際生與本地生共融共學，並持續推動校園美化與生態營造，讓一草一木、一湖一景都成為教育理念的具體實踐。
林惠賢表示，黑天鵝重返慈母湖、迷你馬倍增進駐，不僅使校園景觀更加生動，也展現學校對永續環境、生態共好與生命尊重的堅定承諾。學生在專業學習之餘，能近距離觀察黑天鵝悠游湖面、迷你馬自在漫步草地，無疑是一堂最真實、也最動人的生命教育課程。
捐贈儀式結束後，在眾人祝福目光下，黑天鵝以優雅步伐緩緩走入湖中，正式展開在輔英校園的新生活，也為新的一年揭開充滿希望與生機的序幕。
總務處表示，這次新增兩對黑天鵝及一匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑先生贈校的四對綠頭鴨，這批動物家族的加入，豐富校園自然生態景觀，也象徵輔英欣欣向榮、活力滿滿，寓意校運昌隆、招生興旺。
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 66
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 3
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 299
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 65
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 15
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 2
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 147
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
單親帶大3孩，晚年卻沒熱飯可吃！80歲母申請長照，媳拒「陌生人進家門」…女兒嘆：若失智也許是好事
你想過嗎？有時人老了，不是走向黃昏，而是墜入深淵。?我收到一封讀者私訊，看完後心裡很沉重。這封信不是小說，是一個八十多歲老母親和她女兒的真實故事。我相信，它會打中很多正在照顧父母的人：──那種沉重的負擔無人可分擔、──面對無情手足的憤怒難以熄滅。也會刺痛我們這一代人去思考：我們的老年，又將是什麼模樣呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 36
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
馬杜洛遭「斬首式逮捕」 川普下重手、中國多年布局這事一夕成空？
美國總統川普數月來又是威脅又是施壓，3日出手夜襲委內瑞拉，推翻左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。台灣基進指出，委內瑞拉原是中國進入拉美的重要橋頭堡。隨著馬杜洛遭到「斬首式逮捕」，拉美陣營勢必寒蟬效應，美國重新鞏固西半球霸權。其他國家未來與中國合作，將更顧忌美國壓力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 43
小寒財運旺！威力彩4億快買「5星座、5生肖」錢包在發燙
今年1月5日迎接二十四節氣的小寒！俗話說「小寒大寒，冷成冰團」，在這寒冷天氣有些人的錢包卻是熱呼呼的；小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」小寒這半個月財運最旺，另外小寒這天威力彩頭獎上看4億，被財神眷顧的幸運兒不妨買彩券試試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2