輔英科大喜迎黑天鵝與迷你馬 共築友善校園

輔英科大舉行黑天鵝捐贈暨下水儀式。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

邁入嶄新的丙午馬年初始之際，輔英科大校園即迎來嬌客-兩對黑天鵝和一匹迷你馬，讓全校師生驚喜連連。張可立董事長感謝苗栗縣政府鍾東錦縣長、大久珍禽繁殖場專家范進軒先生、八里左岸馬場及輔英退休職員以實際行動豐富校園生態多樣化，也讓輔英不只是知識殿堂，更是尊重生命、實踐永續的學園。

輔英科大校園占地廣達十七公頃，其中約四分之一為開闊綠地，展現自然與學習共融的校園風貌。校內各式建築順應坡地而建，層層錯落、視野遼闊，甫踏入校門，映入眼簾的是道路兩側高聳挺立的椰子樹與氣勢磅礡的千根榕，綠蔭夾道，令人心曠神怡；筆直而上的「好漢坡」、中正堂畔的「慈母湖」，更是校園中重要地標。多樣且豐富的自然生態，不僅豐富教職員工生的校園生活，也承載無數校友共同的青春回憶。

黑天鵝捐贈暨下水儀式於五日上午在中正堂舉行，由張可立董事長偕同林惠賢校長率領校內主管、終身名譽校友顧問徐麗月董事長、輔英附設幼兒園邱錦娥園長及全體師生，熱情迎接苗栗縣政府代表縣長特助張士能賢伉儷及大久珍禽繁殖場范進軒負責人，共同見證兩對珍貴黑天鵝加入輔英大家庭。儀式在附設幼兒園小朋友以純真的笑容與可愛表演下增添溫馨氣氛，現場洋溢喜悅與祝福。

輔英科大張可立董事長（前排右二）、林惠賢校長（前排右一）與迷你馬互動。（記者吳門鍵攝）

張可立董事長致詞時感謝各界牽線促成，讓新的一年「好事成雙」，不僅迎來兩對黑天鵝，也增添迷你馬的數量。張可立表示，黑天鵝壽命最長可達三十年，過去曾陪伴許多校友成長，如今重新迎接新客入住慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，與草地上低頭覓食的迷你馬，雙雙成為校園師生療癒的亮點。

張可立也以「前人種樹、後人乘涼」形容輔英的發展歷程，強調今日成果是數十年來前人共同努力的結晶。面對少子化衝擊與快速變動的AI浪潮，學校仍將如馬年般以穩健而堅定的步伐向前奔馳，在挑戰中淬鍊實力，以熱情點亮每一天，以信念跨越每一程，在變局中掌握契機，持續打造結合專業、人文與自然的典範學府。

林惠賢校長指出，輔英以「大健康產業」為發展主軸，不僅重視專業知識的培育，更強調生命價值與人文關懷的建立。學校在邁向國際化專業學府的同時，積極促進國際生與本地生共融共學，並持續推動校園美化與生態營造，讓一草一木、一湖一景都成為教育理念的具體實踐。

林惠賢表示，黑天鵝重返慈母湖、迷你馬倍增進駐，不僅使校園景觀更加生動，也展現學校對永續環境、生態共好與生命尊重的堅定承諾。學生在專業學習之餘，能近距離觀察黑天鵝悠游湖面、迷你馬自在漫步草地，無疑是一堂最真實、也最動人的生命教育課程。

捐贈儀式結束後，在眾人祝福目光下，黑天鵝以優雅步伐緩緩走入湖中，正式展開在輔英校園的新生活，也為新的一年揭開充滿希望與生機的序幕。

總務處表示，這次新增兩對黑天鵝及一匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑先生贈校的四對綠頭鴨，這批動物家族的加入，豐富校園自然生態景觀，也象徵輔英欣欣向榮、活力滿滿，寓意校運昌隆、招生興旺。