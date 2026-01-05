輔英科大喜迎黑天鵝與迷你馬 共築永續校園

記者李靜音／高雄報導

邁入嶄新的丙午馬年初始之際，輔英科大校園即迎來嬌客，2對黑天鵝和1匹迷你馬，讓全校師生驚喜連連。董事長張可立感謝苗栗縣長鍾東錦、大久珍禽繁殖場專家范進軒、八里左岸馬場及輔英退休職員以實際行動豐富校園生態多樣化，也讓輔英不只是知識殿堂，更是尊重生命、實踐永續的學園。

黑天鵝捐贈暨下水儀式今（5）日在中正堂舉行，由張可立偕同校長林惠賢率領校內主管、終身名譽校友顧問徐麗月、輔英附設幼兒園園長邱錦娥及全體師生，熱情迎接苗栗縣政府代表縣長特助張士能賢伉儷及大久珍禽繁殖場負責人范進軒，共同見證2對珍貴黑天鵝加入輔英大家庭。儀式在附設幼兒園小朋友以純真的笑容與可愛表演下增添溫馨氣氛，現場洋溢喜悅與祝福。

張可立致詞時感謝各界牽線促成，讓新的一年「好事成雙」，不僅迎來2對黑天鵝，也增添迷你馬的數量。張可立表示，黑天鵝壽命最長可達30年，過去曾陪伴許多校友成長，如今重新迎接新客入住慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，與草地上低頭覓食的迷你馬，雙雙成為校園師生療癒的亮點。

林惠賢指出，黑天鵝重返慈母湖、迷你馬倍增進駐，不僅使校園景觀更加生動，也展現學校對永續環境、生態共好與生命尊重的堅定承諾。學生在專業學習之餘，能近距離觀察黑天鵝悠游湖面、迷你馬自在漫步草地，無疑是一堂最真實、也最動人的生命教育課程。

捐贈儀式結束後，在眾人祝福目光下，黑天鵝以優雅步伐緩緩走入湖中，正式展開在輔英校園的新生活，也為新的一年揭開充滿希望與生機的序幕。

總務處表示，這次新增2對黑天鵝及1匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑贈校的4對綠頭鴨，這批動物家族的加入，豐富校園自然生態景觀。

在眾人祝福目光下，黑天鵝正式展開在輔英校園的新生活。(輔英科大提供)