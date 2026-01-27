輔英科大推動社會永續教學 物理治療專業實際導入長期照護現場

▲輔英科大物治系攜手高雄市私立健康老人長期照顧中心展開產學合作。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台灣邁入超高齡社會，老人專業照護已成重要課題，輔英科大攜手高雄市私立健康老人長期照顧中心展開產學合作，將物理治療專業實際應用於高齡照護。林惠賢校長表示，面對少子化和高齡健康照顧都是嚴峻挑戰，樂見物理治療系透過「社會永續責任實踐課程」教學計畫帶領學生走進長照場域，落實大學社會責任（USR），並呼應聯合國永續發展目標SDG 3「促進健康與福祉」。

物理治療系陳麗秋主任說，系上結合「老人物理治療學及實習」課程，由翁滋嬪、陳姝希兩位副教授共同授課規劃，課程設計強調「從場域學習中培養同理與責任」，引導學生學習與健康或失能長輩互動，進行基本功能評估，並依個別狀況設計與帶領活動，盼學生在實踐中累積專業能力，同時深化對高齡議題與社會永續的理解。

翁滋嬪副教授表示，課程活動場域設於高雄市健康老人長期照顧中心，學生以所學專業實際進行長輩整體性評估，包括功能性體適能檢測與跌倒風險評估，並依評估結果帶領多元活動，如上肢與下肢肌力訓練、團體律動與協調活動等，藉由簡單且安全的設計，協助長輩延緩失智失能、提升身體活動力與生活參與感。

翁滋嬪指出，活動過程中，學生學習因應不同身心狀態調整指令節奏與內容，讓每位長輩都能在自己的能力範圍內參與其中。

陳姝希副教授表示，大學社會責任與社會永續責任不只是理念，更需要在教育現場被實踐，這次透過課程與長照機構的合作，不僅提升學生實務能力，也讓年輕世代提早理解高齡社會的真實樣貌，培養未來成為兼具專業與人文關懷的醫療與照護人才。

▲▼物治系學生以所學專業實際進行長輩整體性評估，並依評估結果帶領多元活動。(照片來源╱健康老人長照中心FB)

健康老人長期照顧中心曾友齊主任說，在高齡照顧的日常裡，真正令人難忘的是有人願意停下來陪伴、願意看見長輩的需要。當音樂輕輕響起，學生站在長輩身旁，提醒放慢動作、配合溫柔節奏，有阿公靦腆拍手微笑，有阿嬤反覆確認動作後眼神逐漸亮起，現場洋溢一份被理解、被接住的安心感。

曾友齊對中心與輔英科大的合作成果深表肯定。他強調這樣的產學合作，讓專業真正走進照顧現場，也為長輩帶來溫柔而真實的陪伴。

二技一年級生蘇采妮(樹人醫專畢)表示，實際進入機構後才發現與課程的模擬不同，長輩間的功能狀況差異極大，無法套用制式流程，必須不斷觀察、調整與溝通，讓她學會以耐心與彈性面對每一位長輩，也更理解物理治療不只是動作指導，更是一種貼近人心的專業服務。

二技一年級生阮佰呈(樹人醫專畢)指出，在老師與指導人員引導下，學習如何調整口令清晰度、活動節奏與安全細節，並在突發狀況中培養解決問題與應變能力。透過實際陪伴讓他感受到，一句關心的問候、一個鼓勵的眼神，對長輩而言都是重要的支持，這份溫暖也反饋成為專業成長的重要養分。（圖╱記者王苡蘋翻攝）