輔英科大攜手大寮運動中心

輔英科大繼推出深受教職員工好評的「出來動一動」系列活動後，在春節前再推出「健康動一動寒假免費體驗課程」，擴大開放民眾免費體驗最夯的飛輪有氧、抱石運動等，透過健康促進的社會服務，來推動全民健康生活，善盡大學社會責任。（見圖）

人文與管理學院林院長表示，該校期望深耕大健康產業領域，重視教職員工的身心靈健康，這學期間利用每週一、四中午於行政大樓大廳辦理「出來動一動」活動，課程內容包括椅子操、存骨益壽操、水瓶操、超慢跑、毛巾操、燃脂操及律動舞等，讓教職員工在忙碌工作之餘，也能利用短短三十分鐘活動筋骨、舒緩壓力。

「出來動一動」系列活動深獲校內一致好評，這次則配合政府「全民運動」政策，由高雄市大寮運動中心與該校輔英科大體育暨健康促進中心共同主辦「健康動一動寒假免費體驗課程」，一連五天於高雄市大寮運動中心及校內運動場館舉行，開放校內師生及校外民眾免費參加。

體育暨健康促進中心蔡芬卿主任指出，春節將屆，民眾飲食較為豐盛，體重管理與健康議題成為關注焦點，考量師生及民眾作息方便，體驗課程規劃每日中午十二時至一時、晚間六時至七時兩個時段，活動場地涵蓋運動中心各專業場館，課程設計兼顧安全性、趣味性與入門友善度，適合不同年齡層與運動經驗的民眾參與。

體健中心擁有豐富的體適能與球類運動設施，包含多功能健身房（重訓、心肺、環狀訓練）、TRX教室、舞蹈教室、飛鏢教室、撞球場、籃球場、排球場、羽球場、桌球場、技擊場、田徑場、足球場以及游泳池等。