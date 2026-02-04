輔英科大攜手成功大學等校 共建南臺灣國際人才培育聯盟

輔英科大林爵士校長（左）代表校方簽署「學術交流暨人才培育合作」協議。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

輔英科技大學新任校長林爵士上任後，為積極推動跨校合作與國際人才培育，親赴台南與國立成功大學、崑山科技大學及長榮大學共同簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，正式啟動南臺灣大學聯盟合作機制，與聯盟學校攜手打造更完整的國際學生培育與交流平台，象徵跨校資源整合邁入新里程碑。未來本校之國際學生可透過交換制度至成大修習課程，銜接升讀碩、博士學位，拓展更寬廣的學術與發展舞台。

林爵士校長表示，跨校資源整合與共享是大學聯盟最重要的核心精神。成功大學願意與各合作夥伴彼此分享教學與研究資源、攜手推動跨校交流，充分展現高等教育體系難能可貴的胸襟與格局。輔英科技大學長期深耕健康照顧與高齡產業，未來將積極投入聯盟合作，與各校攜手培育國際人才。

廣告 廣告

林爵士指出，在全球高等教育競爭日益激烈、人才培育走向國際化的趨勢下，跨校合作不僅能整合各校特色與優勢，更能為學生打造多元、具國際競爭力的跨域學習環境。輔英科大未來也將透過聯盟平台，深化課程銜接、交換學習及產學鏈結，結合國際視野與在地實務，共同培育具備專業力、行動力與全球移動力的優秀人才，為高等教育及社會永續發展注入更多正向能量。

輔英科大羅家倫國際長指出，本次合作涵蓋交換學生制度、學術交流與研究合作等面向，可共同攜手培育人才，促進長遠學術交流。未來國際學生可透過跨校修課與交流機會，拓展學習資源並提升國際移動能力。雙方亦將持續研議多元合作模式，促進長期學術互動，強化南臺灣高教體系整體的國際吸引力。

羅家倫表示，聯盟合作最大亮點即包含研究所進修銜接機制，未來完成交換修課之國際學生，可依合作規劃申請成大研究所進修，成大亦將提供名額給予本校之境外學生之升學銜接方案，銜接進修碩、博士班機會，鼓勵優秀國際學生留臺發展。本合作機制不僅拓展學生多元發展舞台，也有助於南臺灣高教體系強化國際人才培育能量。

輔英科大近年積極推動多元國際學生招募與支持措施，以及適性之客製化的輔導支持，以建構完善的學習與生活支持環境。未來學校將以更開放的國際合作策略，深化跨校資源共享與人才培育機制，讓境外學生在台也能享有高品質且具競爭力的教育環境，為臺灣高等教育國際化注入更多正向動能。