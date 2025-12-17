輔英科大攜手鳳山商工 創新桌遊奪國際金牌

輔英科大與鳳山商工研發的「護理益智卡牌桌遊」榮獲第十二屆香港創新科技國際發明展金牌。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

輔英科大跨校研發成果在國內外揚威，健康事業管理系、環境工程與科學系跨校與鳳山商工腦力激盪，兩校攜手研發醫學創意教學的「護理益智卡牌桌遊」；結合智慧監測、節能控制與資訊透明等優點的「EcoBreath 智慧節能CO₂清淨機」，分別榮獲第十二屆香港創新科技國際發明展金牌，以及第七屆技職院校大手牽小手智慧創意競賽亞軍、中華倍創STEAM教育發展協會企業獎。

輔英林惠賢校長表示，該校長期積極推動跨校與跨領域的創新合作，特別成立「創新育成中心」，讓學生發揮創新量能，此次能在國內外皆有亮眼表現，不僅印證輔英在健康產業與創新教育的努力，也深化與高中職校的合作，盼未來能持續打造更多跨校創新成果，培育具備創新和創業能力的專業人才。

廣告 廣告

鳳山商工林建宏校長說，這是該校第二次與輔英共同出征國際發明展，首度合作獲得馬來西亞發明展銀牌，今年再接再厲贏得香港金牌，師生均感到與有榮焉，期待兩校未來能開展更多更緊密的創新合作，創造雙贏。

「護理益智卡牌桌遊」是由輔英健康事業管理系林政翰主任指導黃暄雯（林園高中畢）、陳姵予（陽明工商畢）同學，與鳳山商工商業經營科吳歡哲主任帶領的李承恩、許湘芸學生共同開發，並獲得鳳山商工林建宏校長、康木全實習主任的全力支持，不僅榮獲金牌還取得專利，技轉授權給逸香書坊推廣銷售。

林政翰表示，「護理益智卡牌桌遊」旨在提供生理醫療解剖課程的創新教材卡牌桌遊為核心，透過圖像記憶、情境題組與護理知識設計，讓學生在課堂的學習提升專注力與記憶力。

林政翰透露，鳳山商工學生在桌遊開發經驗中激發靈感，還自行延伸研發出「經濟景氣指標教學桌遊卡牌」，成功取得新型專利，並在全國專題競賽中獲得高中組第三名，預計明年將參加國際發明展，為國爭光。

環境與生命學院林清和院長表示，環工系與鳳山商工製圖科共同研發的「EcoBreath智慧節能CO₂清淨機」，參加南臺科大舉辦的第七屆技職校院大手牽小手智慧創意競賽表現亮眼，拿下全國亞軍及中華倍創STEAM教育發展協會企業獎，獲頒二萬五千元獎金。

「EcoBreath智慧節能CO₂清淨機」是由輔英環境工程與科學系林清和教授指導，楊元彰助理教授帶領許樂（福誠高中畢）、楊于萱（家齊高中畢）、黃詠涵（潮州高中畢）與鳳山商工余承恩、陳姿諭、劉富銘同學共同合作，採用矽膠除濕與沸石捕集技術，降低室內二氧化碳濃度，且系統結合ESP32感測器、樹莓派影像辨識與智慧控制，可依室內人數自動調整運轉速率、顯示螢幕呈現空氣品質與效能資訊，具備智慧監測、節能與教育應用價值，適用於教室、辦公室、醫療院所等多種場域。

鳳山商工吳歡哲主任表示，能與輔英科大合作，讓高中職學生提前接觸專業技術與創新思維，同時參與國內外競賽，大幅提升國際視野，是非常珍貴的學習歷程。