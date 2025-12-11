輔英科大數位人文×美容科技匯聚全國菁英 激發新世代跨域創意

輔英科大舉辦2025全國健康美容科技研討會暨專題競賽。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

輔英科大在歲末年終舉辦兩場大型研討會以及數位人文、美容科技競賽，兩項活動吸引全國大專院校與高中職學生踴躍參與。林惠賢校長表示，數位科技、人文研究與再生醫學、美容科技皆是未來人才發展的關鍵領域，校方長期推動跨域整合教育，盼學生能在真實情境中展現研究成果、挑戰創新思維，同時鏈結產業需求。

「2025全國健康美容科技研討會暨專題競賽」由健康美容系主辦，吸引產官學界專家與多所大專、高中職校共同參與。研討會涵蓋專題演講、海報論文發表與學生專題競賽，是全台健康美容領域的重要年度盛事。

該校與中華長生美學再生醫學會及中華美容美睫發展協會正式簽署MOU策略聯盟，共同推動美容健康領域之專業交流與人才培育。中華美容美睫發展協會具勞動部TTQS認證資格，此次合作並協助該校完成「皮膚管理從業人員技能認證檢定試場」掛牌，象徵該校具備專業檢定場域之認可與資格。未來將以此為基礎，強化證照輔導與產學合作，提升學生專業技能與職涯競爭力，為美容科技教育注入新動能。

醫學與健康學院陳中一院長兼健康美容系主任表示，今年研討會以「再生醫學與美容科技跨域整合」為核心，期望透過專家分享與學生競賽，強化產學研合作、促進創新美容科技的推動，也鼓勵學生將所學應用於實務場域，展現跨域整合與研究能力。

最受矚目的是由中華長生美學再生醫學會理事長、三軍總醫院整形外科兼任主治醫師戴念梓教授主講「細胞再生醫學與外泌體多元應用」。戴教授分享最新臨床案例，如自體脂肪幹細胞在慢性傷口修復上的成功經驗，並解析外泌體如何透過生長因子、核酸與蛋白質促進肌膚修復、抗發炎與抗老化。未來細胞再生可跨入醫美光電療程、中醫、保養品甚至寵物醫療領域，但強調創新應在合法、安全的基礎上推動，才能真正造福人類。

健康美容系柯美華副主任表示，研討會徵稿涵蓋美容保健、美容造型、美容科技、家政生活應用等領域，通過審查的論文將集結出版並申請ISBN，提高學生研究成果的學術能見度。專題競賽分大專組與高中組，優秀作品也在會中公開表揚，展現學生的創意與科技應用能力。

另場「2025全國數位人文學生實務專題競賽」，由輔英科大人文與管理學院主辦，幼兒保育暨產業系、資訊科技與管理系、應用外語科及休閒與遊憩事業管理系共同承辦，旗勝科技公司協辦。競賽設大專組與高中職組，作品形式多元，包括論文、動畫、影片、桌遊、APP等，體現數位、人文跨領域的創作自由度與實務應用潛力。

人文與管理學院林献巃院長表示，全國初賽入圍作品涵蓋旅館行銷、幼教創新課程、智慧工地管理、安全帽監測系統、影像辨識運動分析等議題，顯示學生對當今社會需求與科技應用趨勢具有高度敏銳度，許多作品深具創新與實用性。

林献巃指出，競賽旨在提升學生執行數位人文專題的專業能力，藉由跨校交流激發更多創意思考與研究能量，未來將持續推動數位科技與人文研究的融合，培育兼具人文素養與科技視野的新世代人才。

競賽成績揭曉，輔英科大在兩項全國性競賽中皆奪下大專組第一名，展現卓越實作與創新能力。高中職組方面，健康美容科技競賽由旗山農工奪冠，數位人文競賽則由樹德家商摘下第一名，整體表現亮眼。