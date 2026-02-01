輔英科大新舊校長交接 林爵士上任擘劃「Vision 2033」八年藍圖

▲林爵士（右）接任輔英科大校長，從張可立董事長（中）手中接任印信。

輔英科大新任校長林爵士布達 擘劃八年戰略藍圖 矢志打造台灣護理健康產業技職領航者

▲輔英科大卸任、新任校長交接布達典禮合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科技大學2月1日隆重舉行卸任、新任校長交接布達典禮，現場貴賓雲集，產官學界、醫療體系及校友代表齊聚一堂，共同見證輔英邁向新階段的重要時刻。張可立董事長向兩位校長深情喊話致謝，感謝林惠賢校長四年的穩健領航，國內外運營績效頗豐，表現亮眼；稱許接棒的林爵士校長擁有深厚教育專業與前瞻視野，盼延續輔英的信念與傳承，持續深化教育創新、拓展國際視野，打造更具韌性與溫度的護理長城。

交接布達典禮於行政大樓四樓國際會議廳舉行，張可立董事長致詞並致送新任校長聘書及主持印信交接，第六任校長林爵士正式就任，卸任校長林惠賢圓滿交棒。

林爵士來自大仁科大，大仁科大楊弘仁董事長親率郭代璜校長及一級主管出席，送別排出的陣仗顯示其超人氣。現場還有來自多所大專校院與高中職校長、產學合作企業、輔英附設醫院、校友總會歷任理事長等，偌大會議廳座無虛席，場面溫馨。

▲張可立董事長（右）致送聘書予第六任校長林爵士（左）。

張可立董事長致詞表示，大家齊聚一堂見證的不僅是校長職務的薪火相傳，更是輔英教育使命的持續延伸。這幾年輔英在林惠賢校長帶領下績效卓著，學生就學穩定度、畢業生就業率、國際交流數排名、簽訂MOU境外學校達三百多所、國際專班數創新高等。針對林惠賢卓越的領導力與無私的奉獻，他代表董事會表達最誠摯的感謝。

張可立隨後也代表輔英歡迎林爵士加入團隊，推崇林爵士擁有深厚的專業背景與豐富行政經驗，遴選過程就能充分感受其對教育的熱忱與前瞻視野，相信在其領導下必能承先啟後，帶領學校走向新的高峰。

張可立指出，面對高教環境劇烈變動及少子化衝擊，期盼林爵士深化教育創新、開源節流、提升國際視野、營造溫馨校園，因勢利導並創造佳績，全校攜手同心，共創輔英成為更前瞻性、永續性的未來大學。

「家在輔英、愛在傳承」林惠賢感性表示，在輔英近三十三個寒暑，輔英代表的不只是工作場所，更像是一個陪伴走過人生重要階段的「家」。這一路走來，謝謝大家沒有放開彼此的手，這份彼此的信任，是她一生最珍貴的回憶。

林惠賢指出，擔任校長一千多個日子，滿懷感恩、深有感觸，首先謝謝董事會在關鍵時刻給予信任與空間；謝謝主管與同仁的投入與奉獻，撐起輔英的高度；謝謝校友和企業夥伴的回饋與獎助，讓孩子順利完成學業；更想謝謝學生的配合，一起實踐教育使命。

林惠賢說，四年來把許多想像藍圖變成現實，例如成立ROTC 教育中心、承接大寮運動中心及打造智慧教室等，此外高教深耕計畫、產學合作、醫療體系連結、推廣教育、國際招生、企業參訪與募款、高齡照護與精準健康的發展等都創新高，這是因為有一群人願意為輔英多走一步。最後她感謝輔英，讓她有機會陪伴這麼多人走一段人生的路，未來不論站在哪個位置，她都會以輔英為榮。

新任校長林爵士致詞時首先向張鵬圖創辦人致上最高的敬意，六十多年前在荒煙蔓草中創立輔英，奠定南台灣護理人才培育基地，同時也要感謝林惠賢校長為學校打下穩健的基礎，並感謝董事會的信任與提名，承擔輔英的未來。

「八年戰略藍圖、三大治校理念」林爵士指出，少子化的海嘯是「現在進行式」，危機也是轉機，他擘劃「Vision 2033」 的八年戰略藍圖，以「培育卓越，成就青年，個別關懷，專業孕育」為願景，目標就是成為台灣護理健康產業的技職領航者，亞太護理的領先標竿群。

林爵士強調，為實現願景，未來的治校理念將聚焦於「招生、穩健、發展」三大核心。一個人走得快，但一群人走得遠，他倡導「愛在輔英，專業溫暖」，未來形塑「輔英共同體」的價值信念，集結更多的善緣與力量，為國家社會培育更多優秀的輔英學子。（圖╱記者王苡蘋攝）