輔英科大校友黃素丹以畫傳愛 為母校67週年獻上最美祝福

在輔英科大慶祝六十七週年校慶之際，一位從白衣天使化身彩筆藝術家的校友，用創作為母校獻上真摯祝福；五十九年畢業於婦嬰高級護理助產職業學校護理助產科的黃素丹，從護理長到創業家，再從醫療專業跨界成為藝術家，展現輔英人跨域發展的生命力。她特別以線上藝文展《人比花嬌‧心花怒放》為母校生日獻禮，傳遞「護理有愛、健康共好」的理念。(見圖)

輔英科大今(廿)日說明，黃素丹曾任臺大醫院雲林分院護理長，五十歲退休後投身創業，成立居護所與醫療器材公司，她笑說，學畫原是為興趣，後來邀醫師、護理師、營養師、會計人員等一起學，讓藝術變成陪伴；如今她家中設有畫室，持續創作魚、荷花與風景主題，以畫療癒人心、以藝會友，她感性地說「輔英是我人生的起點，回來參加校慶比獲獎更有意義」。

校長林惠賢表示，黃素丹校友是輔英人「專業中見溫度」的最佳典範，從醫療到藝術都體現「以愛為本」的精神；今年校慶以「健康共好」為主題，學校發展著重智慧照顧、精準健康、綠色永續與數位管理等專業，期勉學子、校友們在不同領域發光發熱，也鼓勵「像黃學姊一樣，用專業成就別人，也用熱情成就自己」。

校友總會理事長王建富指出，輔英校友遍布各地，無論在臨床、教育或藝術領域，各行各業都持續發揮影響力；他感謝校友們對母校的深情回饋，讓校慶不僅是一場慶典，更是一場代代相傳的情感連結。

同時，公共事務暨校友服務室主任陳惠如提到，學校近幾年邀請多位藝文創作校友回校辦展，今年響應科技，首次推出「輔英67‧藝起共好」線上藝文展。日前同時有舉辦照片徵件活動，邀請校友為母校祝壽，不限形式，只要與輔英有關、或在校園取景、舉辦同學會合影等的作品皆可投稿，並開放網路票選。近幾年更推出輔英校園微旅行專案，客製化為各班返校校友精心規劃溫馨又留下深刻美好回憶的行程，受到校友們熱烈回響。

校友總會榮譽理事長徐麗月說，希望大家用作品留下對輔英的祝福，讓每一張照片、每一幅畫，都成為校園記憶的一部分，展現屬於輔英人的美好故事。

該次線上藝文展，希望能讓長期投入臨床高壓工作的夥伴，透過欣賞畫作獲得心靈療癒與滋養。同時藉此推廣校友跨域的藝文創作，若有緣欣賞者有意收藏，歡迎留言洽詢。

黃素丹校友強調，未來若有作品成功典藏，將自願提撥二分之一收藏金額，用以支持輔英經濟不利學生之就學需求，期望以自身力量回饋母校；誠摯邀請大家一同關心學子成長，攜手為人才培育注入溫暖與力量。

從白衣天使到彩筆藝術家，黃素丹用畫筆詮釋生命溫度；從師生創作到校友共襄盛舉，「輔英67‧藝起共好」凝聚世代情誼。輔英六十七歲生日快樂-讓愛與藝術，成為最動人的校慶樂章。