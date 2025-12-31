輔英科大楊詠帆獲技職之光

輔英科大保營系楊詠帆（左）榮獲教育部技職之光殊榮。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵╱高雄報導

輔英科大捷報連連！保健營養系進二技學生楊詠帆，憑藉紮實的專業實力與亮眼的證照成果，榮獲教育部第二十一屆「技職之光—證照達人（技專校院組）」殊榮，成為輔英第二位技職之光得主。健康美容系則勇奪2025第29屆高雄市長盃全國美容美髮美甲美睫紋繡技術競賽全國總冠軍。2025 TSIA國際美業設計菁英賽冠、亞軍以及2025（第十四屆）專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽南區區決賽亞、季軍，為校爭光。

林惠賢校長表示，楊詠帆是位甜點師，也是位「教師級」的學生，更是學無止境的最佳典範，在攻讀國立大學碩士班的同時，為了尋求美食加營養健康，有益於消費者，再修讀輔英保健營養系，同時累積其驚人的證照，獲選全國技職教育最高層級的「技職之光」，實至名歸。

林惠賢指出，技職教育的核心精神在於「務實致用」，而證照正是學生專業能力最具體的證明，楊詠帆是繼蔡欣妤之後第二位技職之光得主，兩位女生都展現對專業能力的追求與韌性，絲毫不讓鬚眉，落實輔英長期深耕實務導向教學，同時實踐「健康、數位、跨域、永續」四大教學創新主軸。

保營系吳明修主任說，楊詠帆就學期間展現高度自律與學習毅力，短期即累計取得十張勞動部技術士證照，成果斐然。其中包含四張乙級、六張丙級證照，涵蓋肉製品加工、水產食品加工、烘焙伴手禮及中式麵食加工等領域，因楊同學對營養新知的渴望，希望可以到國外深造，增加自己視野，目前她以優異成績錄取多所世界前百大學營養相關碩士班，前景無限。

「證照只是入場券，世界才是我的戰場！」楊詠帆的座右銘展露其恢宏的視野，沒有最好，只有更好，她從十六歲立志以「證照」成為自我挑戰的方式，就沒有停下過腳步，迄今已累積六十張證照，從烘焙、調飲、美甲、紋繡、潛水到營養與健康，都展現其不同階段的成長與堅持，其無比的心志與韌性和她甜美外表大相逕庭。

「技職」不只是職能，更是一種生活態度。追求職人精神的楊詠帆正逐步圓夢踏實，走向國際舞台，未來希望可以成立公司，做整合醫療資源的平台，幫助更多人可以走向健康生活型態。

醫學與健康學院陳中一院長兼健康美容系主任表示，由柯美華副主任、黃曉玲助理教授、王佳瑜老師指導的學生，表現優異，先後勇奪第29屆高雄市長盃全國美容美髮美甲美睫紋繡技術競賽全國總冠軍。2025 TSIA國際美業設計菁英賽冠、亞軍。第二屆ZAOBA國際技能競賽榮獲團體總冠軍以及由陳采秀副教授指導的學生榮獲2025（第十四屆）專業英日文（ESP）詞彙與聽寫說能力大賽南區區決賽亞、季軍，選手們正積極備戰，希望明年一月二十七日在黎明技術學院舉行的（ESP）總決賽能再創佳績。