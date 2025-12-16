輔英科大樂齡教育結實纍纍 陳李月娥榮獲教育部第七屆樂齡教育奉獻獎

輔英科大樂齡大學志工陳李月娥憑藉真誠與不服老的信念，花了十年時間身兼園藝志工副隊長、槌球隊長、樂齡推廣大使，還幫助新南向國際專班生適應陌生環境，事事有所成、件件被稱誦，今年榮獲教育部第七屆樂齡教育奉獻獎-志工奉獻獎，全國十位得主中，她是唯一科大獲獎者。(見圖)

林惠賢校長今(十六)日表示，教育部舉辦的樂齡教育奉獻獎，每兩年辦理一次，旨在獎勵並表揚投入樂齡教育、積極奉獻有績效的個人和團體，強化高齡者人力服務；輔英高齡全程照顧人才培育中心辦理的樂齡大學績效卓著，槌球隊獲獎無數，陳李月娥又榮獲志工奉獻獎殊榮，她以行動證明人生的價值不在年齡多寡，而在願意付出的心，她的故事不僅是樂齡教育的最佳詮釋，更是社區共好的溫暖見證。

廣告 廣告

高齡全程照顧人才培育中心程紋貞主任指出，七十二歲的陳李月娥是樂齡大學的「寶」，更是標竿人物，十年來累計志工服務時數超過一千五百小時，身兼園藝志工副隊長、槌球隊長與樂齡推廣大使，近年更「跨足國際」，成為新南向專班學生口中的「月娥奶奶」，憑藉其真誠與熱情，化解境外生初到台灣的不安與思鄉情緒，以行動展現高齡志工的典範。

程紋貞提到，陳李月娥來頭不小，曾在金融圈服務，後來在大寮市場承接家族的魚丸事業，做得風生水起，養成寬容又堅毅的性格，退休後即選擇走進樂齡大學，開啟人生的新篇章。

程主任說，陳李月娥樂於助人的個性，很快從學員轉型為志工，被推舉為副班導並加入課程委員會，充分展現其親和力與責任感，贏得學員一致推崇，同時將多年務農經驗帶領志工團，將原本荒蕪的土地開闢成兼具療癒與食農教育的花園，推動「夏果冬菜」義賣，將收益作為團隊基金，實踐永續精神。

「人要健康，活著就要動！」陳李月娥很感謝上天賜給她健康的身體來幫助別人，因此，她與志工開闢一塊槌球場，她擔任槌球隊長多年來帶隊參加三十多場比賽，贏得九面冠軍盃而歸，讓長者們在運動中重拾自信與活力，實踐「退休不是失去，而是換個舞台」的觀念。

陳李月娥獲獎後謙遜強調，這都是志工團隊的功勞與榮耀，不是她個人有多厲害，而是她堅信只要願意做，日子一定會亮起來，「年齡從來不是終點，而是另一段精彩人生的起點」。