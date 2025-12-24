輔英科大深化USR閱讀與科普網絡

輔英科大天文社辦理「雙子流星燈河祭」讓科學教育走入社區。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

輔英科技大學長期推動大學社會責任（USR），與高雄市立圖書館所屬旗山、大寮、中崙、阿蓮、田寮等多個分館形成跨區域合作網絡，從閱讀推廣、科普教育到文化導覽及永續教材共享，打造「閱讀、× 科學、文化 、社區」的全齡學習平台。

林惠賢校長表示，輔英與高雄市立圖書館及各分館的合作不僅是個別活動的串聯，而是在逐步建構一個面向青少年與社區的「城市閱讀與科普聯盟」。未來將持續規劃閱讀活動、天文觀測、文化教育與永續課程，串聯多個分館，共同推動跨域教育，培養年輕世代的閱讀習慣、科學探索力、文化理解力與永續視野。

輔英吳大猷紀念圖書館日前舉辦「輔英67校慶說故事活動」，由旗山分館鄭博真教授以台語說繪本，結合香蕉產業與生命教育主題，帶領孩子進入在地文化與閱讀世界，同時參觀輔英環境與生命學院USR成果展。

輔英後續再與旗山、田寮、阿蓮分館合作推動「流星彗星說故事與科普體驗」，以生動故事與操作活動啟發市民對科學的興趣。

輔英學生事務處課外活動指導組吳彥鋒組長表示，輔英天文社辦理「雙子流星燈河祭」倡導天文教育，旗山國中和社區居民及輔英師生共計八十四人，在輔英校園進行望遠鏡觀測、星空教育等闖關活動，讓科學教育走入社區，並建立跨世代天文學習社群。

「安靜的力量」向日葵家族文化之旅，再次與旗山分館攜手，由旗山分館鍾主任帶領師生進行空間導覽、圖書體驗與書展參觀，使參與者深入理解地方建築、人文脈絡與公共閱讀資源，強化文化認同與自主學習能力。

輔英科大日前亦與大寮分館合作，由環生學院在「南高雄邁向環境永續發展計畫」下，捐贈數位影片、在地文化教材及環境教育競賽得獎書冊。分館並設置「在地文化數位 QR Code 專區」，讓民眾可隨時瀏覽相關教材與影片，落實資源共享，而得獎書冊亦呈現青年「以藝術關懷永續議題」的創意成果。