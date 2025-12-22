輔英科大物理治療系長期扶植希望小太陽球隊 助身障孩童球場綻放生命光芒

輔英科大物理治療系師生團隊以專業技能與愛心長期投入身心障礙兒童領域，校方也無償提供「希望小太陽球隊」的練習場地和協助，幫助球隊每年參與全國挑戰者盃身障兒童公益棒球賽以及高雄天使盃賽事，獲得選手和家長一致肯定與感謝。林惠賢校長表示，輔英善盡大學社會責任，不僅傳承知識，也協助孩子圓夢、擁抱可能，物治系就是把專業帶到需要的地方，讓慢飛天使們也能展現不被侷限的生命力量。(見圖)

林惠賢今(廿二)日指出，該校物治系著重培養兼具理論素養、實務能力與道德品格的物理治療專業人才，期盼學生在專業成長的同時，也能展現對社會的關懷與自我多元發展的潛能；師生團隊能長期投入「希望小太陽」球隊的協助與輔導，讓更多孩子因為運動而亮起生命光芒，就是輔英在專業、USR精神與跨領域合作的最佳具體實踐。

醫學與健康學院陳中一院長說明，「希望小太陽球隊」是由身心障礙兒童組成，成員涵蓋罕見疾病、腦性麻痺、自閉症等孩子，在獲得社會資源及支持下，走出戶外享受陽光與快樂。物治系陳麗秋主任在五年前帶領學生加入球隊，以物理治療專業與輔具訓練協助小選手、以愛心與耐心陪伴孩子與家庭，後來校方與運動中心也全力支持球隊，無償提供練習場地，讓小選手快樂體驗棒球活動的樂趣。

陳麗秋主任提到，「希望小太陽球隊」每年四至十二月，每月一至二次會到輔英校園練球，師生都會提供必要的協助，以志工形式陪伴孩子，從訓練動作協調、強化肌耐力到協助比賽上場安撫情緒等，而球隊每年參加全國挑戰者盃身障兒童公益棒球賽以及高雄天使盃時，團隊也會隨隊相陪。

陳麗秋強調，日前由中華民國身障棒壘球協會主辦的第六屆天使盃，選手突破四百人，創下歷屆新高；在每一次的訓練與比賽，都能看到孩子們突破自我、累積勇氣的過程，輔英願意一直陪著他們走下去，讓更多家庭因為陪伴而看見希望，相信沒有什麼能阻擋孩子們奔跑、歡笑與圓夢，個個都能成為球場上的小英雄。