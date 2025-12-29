輔英科大職安系實務學程獲勞動部肯定卓越成效

輔英科大職安系「安全衛生作業主管人才培育實務學程」榮獲優良學程獎項。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

勞動力發展署今年首次辦理大專校院優良學程及績優訓練單位評選活動，輔英科大職業安全衛生系推動的「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，以完整的課程規劃、豐碩的證照成果及百分百的就業率，榮獲「優良學程」獎項，獲頒二十萬元獎金，展現該校在職業安全衛生人才培育上的卓越成果。

「攜手育才、共創未來」頒獎典禮日前在新北市新莊舉行，由勞動力發展署黃齡玉署長擔任頒獎人。輔英科大林惠賢校長表示，職業安全衛生不僅關乎勞工生命安全，更是企業永續經營與社會責任的核心，輔英職安系長期以產業需求為導向，致力培育兼具專業能力與實務經驗的人才。

林惠賢指出，該校職安系為南部大學中率先建置冷凍空調教學設備與乙、丙級證照考場的學系，更是全國首創將職安專業結合冷凍空調與室內環境控制技術，培育學生具備「職安衛管理＋環控技術」雙專長，讓學生在就業市場中更具競爭優勢。

林校長說，勞動力發展署首次辦理評選，輔英即獲獎，這是結合辦學理念、對學生期許以及對產業承諾的具體實踐，期盼同學畢業後進入職場，能以專業守護工作環境安全，成為企業最倚重的關鍵人才。

職安系鄭立新主任表示，獲獎的「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，由職安系宋立民、黃麗珍助理教授分別擔任計畫主持人及協同主持人，課程內容設計緊扣產業需求，規劃二百一十八小時實務導向課程，包含有害作業主管概論、急救概論、職業安全衛生管理員證照輔導、甲種職業安全衛生業務主管及防火管理人初訓等，協助學生在學期間即取得多項安全衛生專業證照。

宋立民助理教授指出，獲獎的學程共有二十七位全程參訓，在「證照＋實務＋就業」的完整培訓模式，累計考取一百六十四張專業證照，平均每位學員取得六點一張證照，其中職業安全衛生管理乙級技術士通過六人，更值得一提的是，學員截至一一四年九月就業率達百分之百，充分展現「畢業即就業」的實質成效。

鄭立新強調，職安系強調跨域整合、產學接軌與國際認證，長期與大金、日立、日月光、國巨等知名企業深度合作，提供全學年有薪實習與就業導向專班，目前已通過IEET國際工程教育認證，學歷獲雪梨協定國家認可，讓學生具備國際流動力，未來將持續精進課程與產學合作，為學生打造穩健且具前景的職涯藍圖。