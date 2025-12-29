輔英科大職安系獲勞動力署首屆「優良學程」殊榮 百分百就業率展實務培育成果
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】勞動力發展署今（114）年首次辦理大專校院優良學程及績優訓練單位評選活動，輔英科大職業安全衛生系推動的「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，以完整的課程規劃、豐碩的證照成果及百分百的就業率，榮獲「優良學程」獎項，獲頒二十萬元獎金，展現該校在職業安全衛生人才培育上的卓越成果。
▲防火管理人初訓
「攜手育才、共創未來」頒獎典禮日前在新北市新莊舉行，由勞動力發展署黃齡玉署長擔任頒獎人。輔英科大林惠賢校長表示，職業安全衛生不僅關乎勞工生命安全，更是企業永續經營與社會責任的核心，輔英職安系長期以產業需求為導向，致力培育兼具專業能力與實務經驗的人才。
▲有機溶劑作業主管安全衛生教育訓練。
林惠賢指出，該校職安系為南部大學中率先建置冷凍空調教學設備與乙、丙級證照考場的學系，更是全國首創將職安專業結合冷凍空調與室內環境控制技術，培育學生具備「職安衛管理＋環控技術」雙專長，讓學生在就業市場中更具競爭優勢。
林校長說，勞動力發展署首次辦理評選，輔英即獲獎，這是結合辦學理念、對學生期許以及對產業承諾的具體實踐，期盼同學畢業後進入職場，能以專業守護工作環境安全，成為企業最倚重的關鍵人才。
▲甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練。
職安系鄭立新主任表示，獲獎的「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，由職安系宋立民、黃麗珍助理教授分別擔任計畫主持人及協同主持人，課程內容設計緊扣產業需求，規劃二百一十八小時實務導向課程，包含有害作業主管概論、急救概論、職業安全衛生管理員證照輔導、甲種職業安全衛生業務主管及防火管理人初訓等，協助學生在學期間即取得多項安全衛生專業證照。
宋立民助理教授指出，獲獎的學程共有二十七位全程參訓，在「證照＋實務＋就業」的完整培訓模式，累計考取一百六十四張專業證照，平均每位學員取得六點一張證照，其中職業安全衛生管理乙級技術士通過六人，更值得一提的是，學員截至一一四年九月就業率達百分之百，充分展現「畢業即就業」的實質成效。
鄭立新強調，職安系強調跨域整合、產學接軌與國際認證，長期與大金、日立、日月光、國巨等知名企業深度合作，提供全學年有薪實習與就業導向專班，目前已通過IEET國際工程教育認證，學歷獲雪梨協定國家認可，讓學生具備國際流動力，未來將持續精進課程與產學合作，為學生打造穩健且具前景的職涯藍圖。（圖╱輔英科大提供）
