輔英科大舉辦全國健康產業議題專題競賽。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

因應臺灣邁入超高齡社會以及健康產業快速發展的人才需求，輔英科大於歲末舉辦「H-Inno 2025全國健康產業議題專題競賽」，盼透過全國性專題研究交流平台，吸引大專院校及高中職學生聚焦大健康產業議題，激發結合理論與科技應用並具有產業價值的創新思維。

輔英科大林惠賢校長表示，臺灣邁入超高齡社會，每五人即有一位逾六十五歲，這對醫療照護、社福、勞動力等構成嚴峻挑戰，因此政府也著力於健康、長照、共融、產業等面向，樂見由健康事業管理系主辦、高齡全程照顧人才培育中心協辦全國健康產業議題專題競賽，透過競賽擦出火花，引導學生培養創新思維與嚴謹研究方法，並從實務場域出發提出可行解方。

林惠賢指出，大健康產業已成為未來發展的重要趨勢，長輩從過往追求「長壽」，轉向如何「健康有尊嚴地長壽」，這涉及健康與醫療、經濟安全、心理健康與社會連結、居住環境便利性。該校擁有全國最大、最完善的高齡全程照顧人才培育中心，就是希望長者在變老過程中能自立、安全且有尊嚴。

護理學院林佑樺院長說，活動以「Health Innovation-Oriented Outcome」為核心理念，競賽分大專組和高中職組，包括元智大學、宜蘭大學、育英醫專，以及樹人醫專、鳳山商工、三民家商、海青工商、中正高工、台中玉山高中等校及校內健管系與五專應外科都組隊參與，展現青年學子對大健康產業議題的高度關注與創新能量。

健康事業管理系林政翰主任表示，今年參賽主題內容豐富多元，包括「智慧照護系統」、「AI居家安全管理系統」、「國際疾病編碼查詢助手-碼上通CodeReady」、「讓電更聰明」、「玩中學經濟 『經濟景氣分析戰』卡牌小天才」等健康與科技結合的創新應用，甚至延伸至「IOT地震偵測與堰塞湖溢出預防設計」等跨域議題，展現學生對公共安全、健康科技與永續發展的前瞻思維。

高齡全程照顧人才培育中心程紋貞主任說，此次除協助活動宣傳與競賽規劃外，也邀請學界與業界專家擔任評審，其中林哲宇老師身兼輔英校友、兼任教師及日照機構負責人，長期提供學生實習場域並積極參與校內活動。現場競賽評分除重視創新性與研究嚴謹度，也強調成果貢獻與專業表現，期盼學生累積實務與發表經驗，激發創意潛能。

競賽成績揭曉，高中職組前三名為海青工商資料處理科、三民家商資料處理科、中正高工資訊科與電機科團隊；大專組輔英科大健康事業管理系獲一、三名。宜蘭大學電子工程系第二名。