輔英科大舉辦「墨色健美展」 展現校園創新教學

輔英科大健康美容系主辦的「墨色健美展」今(十五)日舉行開幕式，現場展出一百多幅跨系學生的酒精墨水畫及AI情感故事創作，罕見而吸睛；輔英科大說明，健美系陳采秀副教授屬於創新教學型老師，運用AI科技教學，呈現Z世代透過色彩、故事與AI科技進行自我探索與人際溝通的學習歷程，為學生進入職場加值並搶占先機。(見圖)

林惠賢校長表示，「墨色健美展」在輔英科大圖書館一樓展出，共計一百二十幅學生A4尺寸的酒精墨水畫作、以及十多篇情感故事創作，這些作品都來自健康美容系和跨系選修健康美容系「色彩應用」、「人際關係與溝通表達」課程的學生。

策展人健美系陳采秀副教授指出，酒精墨水畫是一種獨特的流體藝術，利用酒精相容、流動與快乾的特性，在不吸水的光滑紙張上，讓顏料自然暈染、擴散並迅速凝結，形成不可複製的線條與紋理，染出一片鮮豔迷幻世界；創作過程中學生只需將墨水滴於專用紙上，再加入適量酒精，透過氣泵或風筒吹動顏料，讓墨水隨意延伸、交融，產生夢幻的色彩層次，但專用紙張不便宜，她是運用教育部「性別平等教育課程教學開發及推動策略研究計畫」，以及輔英科大教師發展特色研發計畫的經費，讓學生僅僅利用三週時間即順利完成畫作。

陳采秀副教授提到，健康美容產業高度重視人際互動，學生進入職場後，常成為顧客傾訴心聲的對象，若能具備傾聽、溝通與適切回應的能力，將更容易獲得顧客的信任與肯定，但Z世代在社群媒體環境中長大，習慣透過線上互動和表情符號溝通，常被形容為「噤口族」，因此課程特別強調「說故事」與「對話能力」，透過創作與書寫，學習與自己對話、與同儕溝通，為未來職場的人際互動奠定基礎。

陳采秀強調「要學會駕馭AI，而不是被AI綁架」，課程中特別請來國內頂尖資訊公司AI講師，引導學生正確運用AI工具完成任務，以達到事半功倍之效，學生雖因學習時間不長，創作略顯青澀，但已為創意播下種子。

醫學與健康學院陳中一院長兼系主任認為最難能可貴的是，酒精墨水畫作涵蓋健美系、幼保系、護理系、物治系、休憩系與生科系學生，情感故事創作則來自職安系、保營系、休憩系、健管系、健美系、護理系及醫技系學生，尤其班上還有多國境外生，充分展現跨系共學、多元融合的教學特色。