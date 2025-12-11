輔英科大跨域成果大放異彩 數位人文×美容科技匯聚全國菁英 雙競賽抱回大專組冠軍

▲「2025全國健康美容科技研討會暨專題競賽」大合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科技大學在歲末舉辦「2025全國健康美容科技研討會暨專題競賽」及「2025全國數位人文學生實務專題競賽」，吸引全國各大專院校與高中職學生熱烈參與。兩項活動不僅展現各校創意能量，更凸顯輔英科大跨域整合教育成果深受肯定，最終在兩項全國競賽中皆奪下大專組第一名，成為今年度最受矚目的亮點。

▲輔英科大與中華長生美學再生醫學會及中華美容美睫發展協會正式簽署MOU策略聯盟。

輔英科大校長林惠賢表示，當今教育已走向跨領域整合，無論是數位科技、人文研究，或再生醫學與美容科技，皆是未來人才的重要發展方向。輔英長期投入跨域課程與實作場域建置，讓學生能在真實情境中驗證所學、挑戰創新，並與產業需求接軌。此次兩項全國競賽的優異成績，不僅肯定學生努力，也反映學校跨域教育的成效。

再生醫學與美容科技成焦點 研討會產官學齊聚

由健康美容系主辦的「2025全國健康美容科技研討會」邀集產官學界專家與全國各校參與，議程涵蓋專題演講、海報論文展示與學生專題競賽，被視為健康美容領域年度指標性盛事。

會中，輔英科大與中華長生美學再生醫學會、中華美容美睫發展協會簽署 MOU，正式建立策略聯盟，以強化技術合作、師資培訓與人才培育。同時，由勞動部 TTQS 認證的中華美容美睫發展協會協助，完成「皮膚管理從業人員技能認證檢定試場」掛牌，象徵輔英具備專業檢定場域資格，將有助提升證照輔導能量與產學合作深度。

研討會最受矚目的主題演講，由中華長生美學再生醫學會理事長、三軍總醫院整形外科主治醫師戴念梓教授主講「細胞再生醫學與外泌體多元應用」。戴教授分享自體脂肪幹細胞在慢性傷口修復上的成功案例，並解析外泌體透過生長因子、核酸與蛋白質促進肌膚修復、抗發炎與抗老化的機制。他指出，細胞再生醫學未來可跨足醫美光電、中醫保健、保養品甚至寵物醫療領域，但必須以合法、安全為前提，才能真正造福民眾。

健康美容系副主任柯美華補充，今年徵稿範圍涵蓋美容保健、造型設計、美容科技與家政生活應用等領域，通過審查的論文將出版並申請 ISBN，有助於提升學生研究能見度。

▲全國健康美容科技專題競賽大專組第一名合影。

數位人文競賽展現創作自由度 科技×人文激發新思維

由輔英人文與管理學院主辦的「2025全國數位人文學生實務專題競賽」，則呈現另一股跨域創作能量。競賽分為大專組與高中職組，作品形式多元，包括論文、動畫、影片、桌遊、APP 等，完整展現數位科技與人文研究交會的創新與活力。

人管學院院長林献巃表示，今年入圍作品涵蓋旅館行銷、幼教創新課程、智慧工地管理、安全帽監測系統、影像辨識運動分析等議題，反映學生對社會需求與科技趨勢的敏銳觀察。透過跨校競賽與交流，可進一步提升學生執行專題、問題解決與創意發想的能力，培育同時具備科技素養與人文視野的跨域人才。

雙競賽結果出爐 輔英科大包辦大專組雙冠

今年兩場全國性競賽成績亮眼，大專組部分，輔英科大在健康美容科技競賽與數位人文競賽均拿下第一名，展現跨域整合教育成果。高中職組方面，健康美容科技競賽由旗山農工奪冠，數位人文競賽則由樹德家商拔得頭籌，各校學生皆展現高度創意與實作能量。

輔英科大表示，未來將持續深化跨域教育，拓展產學合作場域，並協助學生走向多元舞台，期盼培育更多兼具科技力、創意力與人文素養的新世代人才。（圖╱輔英科大提供）