輔英科大雙論壇深化AI與智慧照護 引領健康科技新未來

▲智慧健康科技產學論壇暨產業科技展大合影。

AI跨域研究×國際交流雙論壇 展現打造大健康科技人才的前瞻布局

【記者 王苡蘋／高雄 報導】面對高齡化、照護人力短缺與AI技術快速發展的挑戰，輔英科技大學以「健康、數位、跨域、永續」為核心，持續深化智慧照護教育與研究能量。校方近期接連舉辦「智慧健康科技論壇」及「國際健康照護研討會」兩大專業論壇，邀集台灣、澳洲、韓國、新加坡等地專家學者齊聚，以智慧醫療、AI臨床應用到社交機器人照護等議題展開深度交流，成功匯聚產學研發與國際合作能量。

▲國際健康照護研討會大合影。

校長林惠賢指出，本次雙論壇並非單一活動，而是輔英智慧照護教育的整體實踐成果。學校以智慧照顧、精準健康與智慧廠務為三大特色，跨院系整合課程並以實作導向強化學生科技應用能力，同時將教師研發成果導入臨床與產業場域，培育能真正解決健康照護問題的跨域人才。

▲產學論壇內容涵蓋智慧健康與智慧科技應用及研討會探討社交機器人在臨床與長照機構中的應用。

「智慧健康科技論壇」聚焦AI與智慧科技在醫療照護中的應用，議題涵蓋AI臨床決策支援、大數據分析、AR遠距醫療、智慧輔具復健、無人機防災與永續技術等，促成臨床與科技領域的交流碰撞。

「國際健康照護研討會」則以前瞻性的社交機器人照護為核心，探討其在臨床與長照機構中降低焦慮、促進社交互動與認知訓練的實證成果。護理學院院長林佑樺表示，社交機器人已從理論走向臨床，未來護理人才需兼具AI素養、科技操作能力與臨床敏感度，這正是輔英積極推動的教育方向。

國際講者陣容堅強，包括澳洲邦德大學Cindy Jones博士分享機器人介入高齡照護；新加坡國立大學Catherine Dong博士以腦—心認知訓練與智慧機器人預防失智為主題；韓國成均館大學Sangseok You教授則以跨國研究呈現社交機器人落地照護場域的挑戰與機會。台灣專家亦從高齡科技設計、情緒支持與倫理面向提出多元觀點。

論壇期間亦展示輔英師生研發成果，如智慧健康監測系統、環境感測平台及高齡友善設計等，吸引多家企業與研究單位洽談合作。林惠賢強調，這些成果是學校長期深耕智慧照護與產學共創的累積，未來將持續擴大國際合作與跨域研發，打造面向高齡與科技新世代的健康科技人才。（圖╱輔英科大提供）