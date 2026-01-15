輔英科大「墨色健美展」以藝術與AI共寫情感故事。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

輔英科技大學健康美容系主辦的「墨色健美展」，15日舉行開幕式，現場展出一百多幅跨系學生的酒精墨水畫及AI情感故事創作，罕見而吸睛。校長林惠賢表示，健康美容系陳采秀副教授屬於創新教學型老師，運用AI科技教學，呈現Z世代透過色彩、故事與AI科技進行自我探索與人際溝通的學習歷程，為學生進入職場加值並搶占先機。

輔英科技大學健康美容系主辦的「墨色健美展」展出一百二十幅學生A4尺寸的酒精墨水畫作，以及十多篇情感故事創作。這些作品都來自健康美容系和跨系選修健康美容系「色彩應用」、「人際關係與溝通表達」課程的學生。策展人健美系陳采秀副教授表示，酒精墨水畫是一種獨特的流體藝術，利用酒精相容、流動與快乾的特性，在不吸水的光滑紙張上，讓顏料自然暈染、擴散並迅速凝結，形成不可複製的線條與紋理，染出一片鮮豔迷幻世界。

陳采秀副教授指出，「要學會駕馭AI，而不是被AI綁架。」課程中特別請來國內頂尖資訊公司AI講師，引導學生正確運用AI工具完成任務，創作過程中學生只需將墨水滴於專用紙上，再加入適量酒精，透過氣泵或風筒吹動顏料，讓墨水隨意延伸、交融，產生夢幻的色彩層次，但專用紙張不便宜，她是運用教育部「性別平等教育課程教學開發及推動策略研究計畫」，以及輔英科大教師發展特色研發計畫的經費，讓學生僅僅利用三週時間即順利完成畫作。