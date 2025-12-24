輔英科大X高市圖 深化USR行動拓展青少年科普與永續教育

▲「雙子流星燈河祭」讓科學教育走入社區，建立跨世代天文學習社群。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】輔英科技大學長年積極推動大學社會責任（USR），與高雄市立圖書館之旗山、大寮、中崙、阿蓮、田寮等多個分館形成跨區域合作網絡，從閱讀推廣、科普教育到文化導覽及永續教材共享，打造「閱讀 × 科學 × 文化 × 社區」的全齡學習平台。透過連續合作的多場活動，成功帶動地方閱讀風氣，也吸引更多青少年接觸科學探索與永續議題，深化學習動機，並進一步認識輔英以「健康、數位、跨域、永續」為核心的四大教學創新主軸。

廣告 廣告

▲「輔英67校慶說故事活動」由高市圖旗山分館鄭博真教授以台語說繪本，結合香蕉產業與生命教育主題。

11月29日於輔英吳大猷紀念圖書館舉辦的「輔英67校慶說故事活動」率先揭開合作序幕，由旗山分館鄭博真教授以台語說繪本，結合香蕉產業與生命教育主題，帶領孩子進入在地文化與閱讀世界，同時參觀輔英環境與生命學院USR成果展。12月6日再度與旗山、田寮、阿蓮分館合作推動「流星彗星說故事與科普體驗」，以生動故事與操作活動啟發市民對科學的興趣。

輔英學生事務處課外活動指導組吳彥鋒組長表示，12月10日輔英天文社辦理「雙子流星燈河祭」將天文教育推向高潮，旗山國中和社區居民及輔英師生共計八十四人，在輔英校園進行望遠鏡觀測、星空教育等闖關活動，讓科學教育走入社區，並建立跨世代天文學習社群。12月13日「安靜的力量」向日葵家族文化之旅，再次與旗山分館攜手，由旗山分館鍾主任帶領師生進行空間導覽、圖書體驗與書展參觀，使參與者深入理解地方建築、人文脈絡與公共閱讀資源，強化文化認同與自主學習能力。

▲▼輔英科大環生學院捐贈高市圖大寮分館在地文化教材，落實資源共享。

旗山分館鍾主任說，此次與輔英學務處課指組及多個學生社團合作，不僅讓閱讀推廣延伸至科普教育，也使偏鄉學生得以接觸更多元的科學資源。透過講座、實作與夜間觀測結合，孩子們在趣味中培養探索精神與科學素養，體現圖書館從閱讀走向生活教育與科普領域的功能定位。

除了旗山分館的深度合作，輔英科大日前亦深化與大寮分館的合作，由環生學院在「南高雄邁向環境永續發展計畫」下，捐贈數位影片、在地文化教材及環境教育競賽得獎書冊。分館並設置「在地文化數位 QR Code 專區」，讓民眾可隨時瀏覽相關教材與影片，落實資源共享，而得獎書冊亦呈現青年「以藝術關懷永續議題」的創意成果。同時，該校圖書暨資訊處於113年4月起，亦與中崙分館合作，固定於校內圖書館一樓展出約200冊東南亞圖書，供該校外籍生借閱，協助提升華語文能力及儘快融入學校生活。

▲輔英科大圖書館展出東南亞圖書，提供外籍生借閱。

林惠賢校長表示，輔英與高雄市立圖書館及各分館的合作不僅是個別活動的串聯，而是在逐步建構一個面向青少年與社區的「城市閱讀與科普聯盟」。未來將持續規劃閱讀活動、天文觀測、文化教育與永續課程，串聯多個分館，共同推動跨域教育，培養年輕世代的閱讀習慣、科學探索力、文化理解力與永續視野。

輔英並期盼透過高市圖的閱讀平台，引導更多青少年對健康照護、環境永續、科學與數位領域產生興趣，成為未來投入相關專業的重要力量。校方強調，大學不只是培育人才，也必須成為城市的學習引擎；透過持續深化高雄教育網絡，輔英將與各分館攜手讓閱讀扎根、讓科普普及、讓在地文化被看見，共同達成「健康共好」的願景。（圖╱輔英科大提供）