輔英護理兩代傳承並肩綻放光芒 傑出校友與技能賽冠軍

輔英科大五專護理科張書涵（左）贏得第三屆亞洲技能競賽「健康照護職類」銀牌。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵╱高雄報導

輔英科大兩代護理人齊放光芒！輔英科大附設醫院護理部鄭慧如主任，協助組建屏東首家整合式傷口照護中心，嘉惠東港患者，今年獲選輔英第十六屆傑出校友，並受邀返校傳遞愛與夢想，和學弟妹分享職涯經驗。五專護理科張書涵同學贏得第三屆亞洲技能競賽健康照護職類銀牌後，正秣馬厲兵準備明年在上海舉行的第四十八屆國際技能競賽，為國爭光。兩代輔英人秉持初心展現對專業的執著與無私奉獻。

林惠賢校長表示，輔英六十七年來培育出約五萬護理大軍，為臺灣護理界默默付出，每一位在護理界堅守崗位的都是無名英雄，她們不求名、不為利，不論過了多少年，始終堅持初心，貫徹身為護理人的使命，令人感到欣慰與驕傲。

護理學院林佑樺院長表示，今年榮獲傑出校友的鄭慧如是輔英附設醫院護理部主任，於輔英畢業後便回到附醫服務，工作之餘一路完成護理碩士學位，數十年來始終深耕東港地區，堅定守護鄉親健康，堪稱是護理人的表率，校方邀請其回母校以《回家的路，是夢想的延續》為題，讓學弟妹不忘初心，並以其為榜樣。

輔英科大附設醫院鄭慧如護理部主任（前排左一）獲選輔英第十六屆傑出校友。（記者吳門鍵攝）

鄭慧如指出，護理是一條艱辛卻充滿光芒的道路，附醫是區域教學醫院，但其價值不在宏大的規模，而是人的溫度，附醫擁有三大核心價值，包括導入智慧科技，讓護理師把時間還給病人；附醫將家的文化塑造成最重要的品牌；附醫築夢專案招募新血，讓更多人願意來東港服務鄉親。

輔英附設醫院鄭紹宇院長肯定鄭慧如協助團隊在屏南地區成立首家整合式傷口照護中心，由跨領域醫師專家及外科專科護理師，共同執行臨床評估、清創、換藥及長期傷口管理，提供慢性傷口、糖尿病足、靜脈性潰瘍、術後傷口等全面性照護，降低傷口併發症風險，以及更加溫暖的人性化照護。

護理系主任張怡娟表示，校友們在臨床的優異表現也激勵在校生的學習士氣，五專護理科張書涵同學今年在全國技能競賽「健康照護職類」拿下南區第一名，隨後在亞洲技能競賽榮獲銀牌，目前正接受多位專業師資團隊的指導，準備參加明年在上海舉辦的第四十八屆國際技能競賽，盼能再創佳績，為國爭光。