輔選張啓楷柯文哲「Long Stay」嘉義 鄭麗文：盼藍白順利共推人選

民眾黨前主席柯文哲3日宣布，擔任立委張啓楷參選嘉義市長的競選總幹事，並要在嘉義「Long Stay」。對此，國民黨主席鄭麗文今天（4日）表示，目前正積極進行黨內協調，也密集與市長黃敏惠溝通，相信能順利在嘉義市提出藍白都能夠接受的人選。

鄭麗文回應民眾黨選戰布局。（圖／中天新聞）

針對嘉義市長選戰，鄭麗文受訪時表示，我們一直很積極進行黨內的協調，也很尊重，然後密集的和市長進行內部溝通，一切還是要按照既定的步驟來走。未來藍白也會做一定的程序上的協調，因為張啟楷已經公開表達要參選了，相信最後還是會很順利地推動，在嘉義市提出一個藍白都能夠共同接受的人選。

柯文哲宣布擔任張啓楷競選總幹事後，陪他走訪嘉義市，一行人進城隍廟參香祈福。（圖／中天新聞）

對於外界關注新北市長選戰是否「藍白合」，鄭麗文認為，大家都釋出了最大的誠意跟善意，所以在過程當中，不論是政策或者是提名選舉，乃至於國家的大政方針，在跟黃國昌主席溝通的時候，或者我們的智庫和民眾黨智庫對接的時候，溝通都是非常非常的順暢的。

柯文哲偕同張啓楷掃街。（圖／中天新聞）

鄭麗文指出，剛才提到的其他縣市，或者現任新竹市長高虹安，我們都希望能夠為選民提出一個最佳的人選，不管是哪一黨，就算不是國民黨提名的黨籍同志，我們也會和民眾黨一樣，既然是大家共推的人選，我們都會全力輔選，都會團結一致贏得大選。

