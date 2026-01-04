輔選張啓楷讚「最強嘉義市長人選」 柯文哲：以後會常來

民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨前主席柯文哲3日宣布將擔任張的競選總幹事，並要在嘉義市「Long Stay」。柯文哲表示，這兩天聽到大家大聲喊「阿北加油」，心裡充滿感激，以後還會常來嘉義，和張啓楷一起聽取更多嘉義人的想法，「也讓更多嘉義鄉親認同我們最強的嘉義市長參選人—張啓楷。」

柯文哲和張啓楷。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲4日晚間在臉書發文表示，好久沒有到外面走走了，這兩天來到嘉義市，聽到喊得這麼大聲的「阿北加油」，心裡充滿感激。這個周末假日，他都在嘉義市，認識新朋友、拜訪老朋友，也向大家推薦台灣民眾黨徵召的嘉義市長參選人張啓楷。

柯文哲指出，張啓楷是嘉義東石人，是正港嘉義子弟。他擔任財經記者多年，後來主持政論節目，這兩年在立法院的專業問政，大家有目共睹。財經專業：張啓楷懂預算、懂經濟，對於不合理的開支和光電弊案，他從不妥協。他也深刻了解規劃合理的財劃法，才能對嘉義發展最好。擔任立委期間，張啓楷非常努力幫嘉義爭取經費，包括從明年開始，嘉義市一年將增加66億統籌分配款；關懷地方：張啓楷在基層民眾需要的議題上永遠跑在前面，包括調高公糧收購價格、提高警消所得替代率，以及揭發光電弊案，他持續不斷地發聲，傳遞嘉義市民最真實的訴求。

柯文哲近日為張啓楷輔選，走訪嘉義市各地。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲說，這兩天他和張啓楷從早忙到晚，除了到廟裡參拜，還參加了多場民眾黨創新創業委員會所舉辦的在地商家業者座談會，聽取大家對嘉義的期望與想法。在嘉義的小草客廳會，他看到好多熟悉的面孔，「很多人從過去就一路支持我，也有很多人告訴我，他們都曾在北所、北院前幫我加油。謝謝你們支持我，也謝謝你們支持張啓楷。」

柯文哲還說，這兩天根本不用吃三餐，因為走到哪，都有一大堆人要招待他吃東西，國華街的在地老店、永和市場、共和市場、文化路夜市，除了一些知名美食，還有好多人送上手搖飲料、喉糖、花生、餅乾，要他帶回家吃。柯文哲也抽空去看好久不見的交趾陶大師呂咏磬（原名呂勝南），順便當面交給他申請加入民眾黨的黨證，他也願意擔任張啓楷的顧問。

柯文哲近日為張啓楷輔選，走訪嘉義市各地。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲表示，「以後我還會常來嘉義，下禮拜、下下禮拜都會來，我要跟張啓楷一起聽取更多嘉義人的想法，也讓更多嘉義鄉親認同我們最強的嘉義市長參選人—張啓楷。」

