輔選白營小雞「突哽咽」！陳佩琪：謝謝你們把阿北救出來

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪25日陪同民眾黨議員參選人陳怡君到中和勝利市場掃街。陳佩琪表示，很感謝陳怡君過去一年來對柯文哲的支持，基於私人情誼，需要感謝這些過去一年幫過柯家的人，她還一度哽咽，「謝謝你們把阿北救出來」。

陳佩琪25日陪同民眾黨議員參選人掃街。

陳佩琪受訪時表示，於公自己是民眾黨員，如果還有一點點能力，雖然沒有辦法選舉、打下民代的位置，但至少可以做一些輔選的工作。她強調，自己今天會來輔選陳怡君，上次也陪同許甫掃街，都是因為身為民眾黨黨員的責任。

面對媒體詢問柯文哲先前頻繁赴嘉義輔選，各界關注民眾黨是否規劃柯文哲顧南部、陳佩琪則幫忙雙北的議員候選人，陳佩琪回應，黨內沒有這樣講過。她認為自己就是做志工，若還有一點能力就幫民眾黨，雖然沒辦法去選舉，但至少可以做一些輔選的工作。

柯文哲。

陳佩琪談到於私的部分時，突然語帶哽咽地說，很感謝陳怡君過去一年來私底下支持阿北，幫忙做了很多很多的活動。她表示，基於私人情誼，需要來感謝這些曾經過去一年幫過他們的人，他們若有需要，她一定會努力。一旁的陳怡君連忙回應「謝謝，這是我們應該做的」。

