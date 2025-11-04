輕井澤｜室生犀星記念館 與 cafe涼之音的文學時光

在 輕井澤 舊輕井澤區的靜謐巷弄中，藏著一個完美的文青半日旅組合－「室生犀星記念館」與對面的「cafe涼之音」。這兩個景點相距僅10秒步行距離，卻能帶給旅人從文學到歷史的豐富體驗，最適合喜歡深度旅遊的文青和追求寧靜時刻的旅人。

「室生犀星記念館」是大正至昭和時期著名詩人、小說家室生犀星的故居，這棟木造平房建築與美麗的苔蘚庭園都是由文學家親手設計打造。庭園中如綠色地毯般鋪展的苔蘚，在陽光透過樹葉灑落時呈現深淺不一的綠意，美得令人屏息。館內展示著室生犀星的手稿、著作與生活用品，讓遊客能夠感受文學家的創作氛圍，是一個能夠沉澱心靈的安靜空間。

對面的「cafe涼之音」則承載著更悠久的歷史，這棟由「輕井澤之父」加拿大傳教士Alexander Croft Shaw於1888年建造的別墅，是輕井澤的第一間別墅，2013年被登錄為日本國家有形文化財。在超過130年歷史的木造建築中享用咖啡和蛋糕，彷彿回到明治時代的輕井澤，感受當年外國人避暑的氛圍。咖啡廳提供戶外座位區，讓客人能在森林環抱中享受輕井澤的自然風光。

這兩個景點都設有專用自行車停車場，從JR輕井澤站騎車約10分鐘即可抵達，交通十分便利。建議安排2-3小時，先在記念館感受文學與庭園之美，再到咖啡廳歇腳品味歷史。這個行程特別適合喜歡文學歷史的文青、網美拍照打卡，以及所有想要遠離喧囂、尋找輕井澤寧靜一面的旅人。

交通：從JR輕井澤站騎自行車約10分鐘

建議時間：2-3小時

適合對象：文青、歷史愛好者、喜歡安靜的旅人

