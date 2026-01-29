輕到不敢相信！16吋筆電只有1公斤 搭載AMD Ryzen AI處理器＋13小時續航「Acer Swift Air 16」輕薄AI筆電顛覆你的想像
當大多數人聽到「16吋筆電」時，腦海中馬上浮現厚重、不好攜帶的刻板印象，全新推出的「Acer Swift Air 16」輕薄AI筆電用極致輕薄的1公斤打破了這個迷思，不僅具備16吋2.8K OLED超大螢幕，搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器與AMD Radeon顯示卡提供全方位的Copilot+ PC AI功能，且電池續航力可達13小時，滿足長時間行動工作者的使用需求。如果你正在找一台既能提升工作效率，又不會把肩膀壓到酸痛的16吋筆電，Swift Air 16就是你的答案！（圖文：費司特）
針對行動工作者所打造的「Swift Air 16(SFA16-61M-R46Q)」Copilot+ PC筆電，搭載 AMD Ryzen AI 5 340處理器與內建 AMD Radeon 840M 顯示卡，提供最高 50 TOPS 的 NPU AI 算力，能輕鬆加速生成式 AI 作業及創作過程，在兼顧性能與省電的情況下，提供長達 13 小時電池續航力，配備 32GB LPDDR5 記憶體以及 1TB PCIe SSD 儲存空間，滿足行動辦公所需的高效穩定性能。
全新 Swift Air 16 機身以鋁合金材質打造而成，造型典雅專業，機身搭配霧面塗層，能夠防止指紋油污沾染，特別是在螢幕上蓋下方印有 Swift Air 與羽毛圖樣，是外型設計一大亮點，直接傳遞出輕如羽毛的輕盈感受。
根據Acer官方規格，Swift Air 16的機身厚度與重量根據其配置的螢幕規格會有所差異，像是小編手上的AMOLED顯示螢幕的機型，厚度為16.5釐米、重量1.1公斤，但實測後卻僅有1.05公斤，實機比官方數據還要輕盈一些，如果是搭配IPS顯示螢幕的厚度為15.9釐米、重量則為990克。
光看數字可能無法理解Swift Air 16有多輕，但想像一下，一台16吋的大螢幕筆電，竟然比大多數的14吋筆電還要輕盈，拿起來的感覺就像拿著平板而已，整機採用全鎂鋁合金材質，搭配簡約的設計語言，看起來既專業又時尚，無論是進辦公室簡報、去客戶現場開會，或是咖啡廳工作都絕配。
即便極致輕薄，Swift Air 16也沒有在螢幕規格上做出任何妥協，搭載 WQXGA（2880x1800）16 吋 2.8K OLED 高畫質螢幕，無論你是在編輯照片、剪輯影片或是串流影劇，OLED的黑色深邃無比，色彩飽和度也一流，120Hz的高刷新率讓滑動頁面、操作軟體時的感受都更流暢自然，並擁有400nits的亮度表現，加上色彩精準涵蓋DCI-P3 100%，內容創作者、設計師或攝影師也能放心使用，且螢幕採用16:10的窄邊框設計，有效提升可視空間，讓你有種「螢幕用起來比實際尺寸還要大」的錯覺。
Swift Air 16配備2百萬畫素FHD紅外線網路攝影機與防窺撥片，除了支援安全的Windows Hello臉部辨識功能，還能在光線不足的環境下，維持畫面清晰的視訊通話，並內建雙揚聲器與雙麥克風，提供沉浸式的高品質音效。
Swift Air 16提供多樣化的連線選擇，包含兩個多功能的USB Type-C、USB 3.2 Type-A、HDMI 1.4介面，以及 3.5mm 複合式音源孔，方便連接各式周邊裝置與外接螢幕；同時支援Wi-Fi 6E與最新的藍牙規範，確保在任何環境下皆能擁有高速且穩定的連線。
筆電具備獨立數字按鍵的全尺寸鍵盤配置，搭配可調亮度的白色鍵盤背光，鍵盤採用全平面化的鍵盤配置，讓視覺感看起來更簡約，大尺寸觸控板則支援手勢操作與多點觸控功能。
採用Copilot+ PC 多元功能的Swift Air 16，帶來多項全新AI智慧解決方案，內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot，讓你輕鬆駕馭強大的AI功能，快速達成工作、創作及娛樂需求。
筆電符合微軟Copilot+ PC標準，完整支援Windows 11的AI功能，像是透過小畫家的「Cocreator」功能，只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片，也能透過文字描述來進一步強化，使生成的圖片更加精準，讓想像力和創造力不設限。
即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯，無論是Youtube影片、視訊會議、直播等，都能將音訊內容進行即時翻譯，讓跨國視訊會議溝通零障礙。
「Windows 工作室效果（Windows Studio Effects）」提供人像照明、背景模糊、創意濾鏡等功能，同時過濾不必要的環境噪音，滿足希望能在視訊會議中保有最佳狀態的使用者需求。
為進一步提升使用AI體驗，筆電內建全新「Acer Intelligent Space」個人化AI中樞，可以自動偵測硬體、推薦一系列相容的AI工具，最佳化效能並探索創新應用。
可找到許多提升工作效率的AI應用程式，像是「Acer Meeting Assistant」透過語音與文字輸入智慧轉錄會議內容，協助你高效管理會議記錄與決策，而「Acer AI Agent」作為智慧助手，即時處理電子郵件、文件摘要與圖像生成，幫助你更聰明地工作，輕鬆達成更多目標。
筆電擁有極佳的連線能力，具備Wi-Fi 6E無線技術，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線，內建FHD紅外線攝像頭和降噪麥克風也都經過優化，確保視訊會議時的畫面清晰、聲音清楚，對於經常需要線上協作的遠端工作者或創意工作者來說相當加分！
內建立體聲揚聲器，即使是薄薄的機身，播放音樂、看影片或玩遊戲時音效表現都不會讓人失望。
「Acer Swift Air 16」輕薄AI筆電在輕薄度、螢幕品質、AI運算能力、續航力和便攜性之間找到了平衡，1.1公斤的機身重量、擁有16吋OLED高刷新螢幕、AMD Ryzen AI處理器和完整的Copilot+ PC功能，Acer Swift Air 16可說是行動工作者最佳輕薄AI筆電選擇！
