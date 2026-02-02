輕型巡防艦後續艦兩版本有玄機 「北龍德丶南中信」千億大單在望

軍方開列兩個不同構型版本丶各5艘的輕巡艦後續艦需求，其中的「防空型」構型與目前建造中的原型艦尺寸大不相同，軍方盛傳新版「防空型」輕巡艦，極可能是「放大版的沱江艦」，採雙船體設計，成為新一代的「火力艦」。圖為海軍在去年春節前，進行緊急出港暨戰術機動攻擊演練。圖為沱江級巡邏艦。(資料照，記者塗建榮攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在1月30日公佈「114年度下半年列管軍品清單」，詳列各軍種新興兵力及建軍需求項目，海軍輕型巡防艦後續艦更是關鍵，軍方開列兩個不同構型版本丶各5艘的輕巡艦後續艦，其中的「防空型」構型與目前建造中的原型艦尺寸大不相同，軍方盛傳新版「防空型」輕巡艦，極可能是「放大版的沱江艦」，採雙船體設計，成為新一代的「火力艦」。

輕型巡防艦的原型艦，為防空型丶反潛型各一艘，目前正由中信造船依期程建造中，預計在今年10月可以如期交艦，這兩款原型艦的船艦載台尺寸相同，均為長115公尺丶寬15公尺，標準排水量2500噸丶滿載為3500噸。

廣告 廣告

但是根據國防部最新公佈的「114年度下半年列管軍品清單」，在輕型巡防艦後續艦的反潛型丶防空型版本出現重大改變。反潛型後續艦的尺寸，微調為：長約116公尺丶寬約14公尺，至於防空型後續艦的尺寸變動更大，長約96公尺丶寬約21公尺。

軍政人士今天分析指出，防空型後續艦的尺寸變動，與原型艦比較，長度變短，但是艦身變的更寬，極可能是要採取雙船體設計，也就是將龍德造船廠所建造，現役的雙船體沱江級軍艦放大，配置數量更多丶飛彈型式更靈活的高機動型火力艦。

國防部最新公佈的「114年度下半年列管軍品清單」顯示，輕型巡防艦「反潛型」後續艦，117至129年建造5艘，預估需求金額為1250億元。輕型巡防艦「防空型」後續艦，117至129年建造5艘，預估需求金額為1250億元。

軍政人士表示，軍艦建造案都需依據法令來執行，國艦國造的政策下，一切都要符合公開招標等程序，目前沒有鎖定哪一家船廠來建造，但對有同型軍艦建造經驗的船廠而言，的確是會有較大的想像空間。

【看原文連結】

更多自由時報報導

軍方公佈海軍新造6型軍艦需求清單 3156億元大單激勵國內造船業

大買20萬架無人機潛力無窮 專家：已處於「多機協同作戰」關鍵節點

海鯤號試潛海域直擊兩岸軍艦對峙 澎湖漁船急掉頭

獨家》海鯤號完成淺水潛航測試 「被鐵架包圍」最新影像曝

