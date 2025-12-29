輕型搜救訓練課程收費上千元？ 消防署澄清急籲民眾勿上當

內政部長劉世芳日前授旗給完成培訓的T-CERT隊伍。（消防署提供）

消防署今日(29號)發布聲明指出，近日有特定人士在臉書等社群，張貼招攬參加台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）輕型搜救訓練課程的訊息，還會向參加民眾收取訓練費用1,700元，因此消防署特別出面澄清，表示目前T-CERT培訓均由消防署及各縣市的消防機關辦理，並未委託任何民間團體或單位，請民眾切勿上當受騙。

消防署強調，T-CERT培訓計畫是依據行政院核定的「建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（113-118年）」所推動辦理，由消防署指定參訓隊伍並規劃課程，再由各縣市政府消防局辦理培訓，內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，以確保參訓者能夠獲得完整的訓練，但並未開放民眾報名參加，或委託、授權民間機構辦理及向學員收取費用或繳交認證費等情形。

消防署製作圖卡，澄清T-CERT訓練課程並未委託民間單位辦理，也未收取任何費用。（消防署提供）

另外消防署也提出呼籲，凡未經內政部認證的民間團體或個人，均不得使用有T-CERT字樣的相關LOGO、臂章或標示於衣服、裝備、宣傳品上，若民眾發現有個人或單位假借消防署名義辦理T-CERT培訓並收取費用，請立即向警察機關報案，也可以撥打165反詐騙專線檢舉，以維護自身的權益及荷包。

