輕奢風(affordable luxury)住宅設計指南!用精緻細節與實用機能打造低調奢華居家美學

編輯 Jessie Chang |圖片提供 廣延空間設計

低調奢華的輕奢風，近年來耀升為現代居家美學的新趨勢。如果你嚮往精緻設計，卻不喜歡過度堆疊的繁複元素，那你一定會喜歡輕奢風!其實真正的高級室內設計，並不是用高價建材或昂貴飾品堆砌出來的，而是藏在空間獨特性與細膩質感之中。恰到好處的輕奢風設計，以簡約線條與精緻細節詮釋高級感，正是打造質感住宅的最佳答案。這次邀請擅長輕奢風室內設計的廣延空間設計 陳偉立總監一起探索輕奢風住宅設計，帶你掌握輕奢風設計重點，打造低調奢華、兼具氣度與質感的老錢感私宅!



Ｑ1.輕奢風是什麼？為什麼這麼受歡迎？

輕奢風（Affordable Luxury）是一種兼具高級感與實用性的設計風格。既延續了奢華風的質感細節，又融入簡約風的留白比例，在材質、色調與線條之間取得完美平衡，展現內斂卻高雅的低調奢華氣息。

廣告 廣告

廣延空間設計 陳偉立總監分享，比起傳統奢華，輕奢風更追求一種純粹自然，無拘無束的感覺，在畫面構成上也多會選擇適度留白，減少線板、雕刻等裝飾性元素。也因為設計取向更貼近日常，輕奢風住宅的整體預算相對親民，正如英文名稱 Affordable Luxury 所代表的「可負擔的奢華」。輕奢風在日常維護上也更為便利，簡約的結構減少清掃負擔，而且即使日後想增添擺設或調整裝飾，也有更高的彈性與包容性，不必擔心更換單一物件就破壞整體美感。這種兼具美感、實用與靈活性的設計哲學，正是近年輕奢風住宅廣受歡迎的原因。

Ｑ2.輕奢風適合哪些族群？

根據廣延空間設計陳偉立總監的觀察，輕奢風住宅最適合30至50歲、重視生活品質與空間整體感的族群。這類屋主通常對居家設計有一定要求，追求實用與美感並存，比起追求奢華氣派的裝飾，更偏好內斂高雅、細節講究的質感設計。如果你也是重視材質的溫潤觸感與空間的舒適氛圍，願意在合理預算內投入更多心思，打造出兼具高級感與生活感的屋主，那相信輕奢風設計會是你很好的選擇。

Ｑ3.打造輕奢風住宅要注意哪些關鍵？

陳總監認為，每位屋主對質感設計與理想居所的想像皆不同，在設計初期應進行充分的溝通與討論，了解生活習慣與美感偏好，才能量身打造專屬的居住風格。若想呈現理想中的輕奢風住宅，陳總監也憑藉多年實務經驗，歸納出以下五大設計重點:



1️⃣以人為本：設計不僅要美觀，更需貼合居住者的日常生活習慣與需求。從收藏公仔、衣物數量到生活動線的安排，都應以實際使用情境為出發點，而非僅追求視覺上的風格美學。

2️⃣材質搭配：相較於奢華風大面積石材的直白張力，更傾向以木地板、大理石及鍍鈦元素作為局部點綴，透過細膩的層次堆疊，在「留白」與「精緻」之間取得完美平衡。

3️⃣光影層次：恰到好處的光影規劃，不僅能襯托出材質的細膩質感，更能讓整體氛圍隨之昇華。廣延設計善於運用自然光導入，結合分區照明與間接燈條設計，讓屋主能依心情切換空間氛圍。透過光與影的交錯變化，使空間更具層次感，也蘊含豐富的情感溫度。

4️⃣留白比例：比起傳統奢華風的繁複堆疊，輕奢風更重視「適度留白」的美學。透過留白，為空間保留一份呼吸的餘裕，減少過度的視覺與感官刺激，使身心更為放鬆自在。這樣的設計手法也讓空間擁有更高的彈性與包容性，無論是日後想增添裝飾品，或替換家具擺設，都能自然融入其中，不會因細微變動而破壞整體氛圍的平衡感。

5️⃣細節呈現：輕奢風因為設計元素較為純粹，對於細節的要求自然也會更高，例如:天花板溝縫、電視牆收尾、鍍鈦與異材質銜接處到間接照明燈條位置，這些細節之處正是輕奢風設計看似平凡，卻絲毫不平凡的關鍵，因此每一處細節都會直接影響輕奢風的質感。

對廣延空間設計而言，輕奢風是一種節制的優雅，而真正的高級感來自比例、質感與光影的平衡。廣延以設計與施工一體化為基礎，從材質挑選到現場細節都親自掌控，讓每一處轉折、線條與留白都能展現安靜的精緻。充滿展現輕奢風設計，不喧嘩、不炫耀，卻在細節中流露深度與品味的特點，就像是一種將生活過得剛好的從容。

廣延空間設計／陳偉立

地址：桃園市桃園區正光路423之11號10樓

電話：0919353355、03-3776968、03-3696881

Email：weili.wlsd@gmail.com

網站：https://www.wlsd.com.tw/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>廣延空間設計

立即聯絡>>>廣延空間設計