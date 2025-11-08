輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
隨著台灣人口老化趨勢加劇，失智症患者數量逐年攀升，全台65歲以上長者失智症盛行率已達7.99%，比10年前增加約3個百分點，其中輕度失智佔比近三成。面對這個社會議題，許多家庭開始正視照護失智症親屬的挑戰，同時也關注相關保險規劃。目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅有少數保險公司提供相關保障，而金管會也正研議推出一年期輕症保單，以滿足民眾的需求。
失智症患者親屬黃杲傑分享了他照顧家中失智症親人的經驗。他的母親已罹患重度失智症，無法辨認親人，家人安排她每天保持正常作息，包括出門散步、看劇等活動；而輕度失智的丈人則還能認得親屬，家人會透過簡單互動幫助他找回熟悉感。黃杲傑表示，失智症從輕度發展到中度、重度的速度可能很快，尤其是沒有適當保養的情況下。這也讓他開始關注自己的保險規劃，選擇了一些知名壽險公司的產品，其中包括有提供安養機構的保險集團。黃杲傑指出，早期失智症保險商品項目比較少，現在他已為自己和兒女在失智和醫療等方面做足了規劃。面對高齡少子化和失智症攀升的趨勢，提早規劃保險產品顯得尤為重要。保險業務區經理邱雅挺解釋，目前市場上理賠輕度失智症的保險公司只有兩間，且理賠金額不高，比較像是一個週轉金的概念。她建議民眾可以搭配年金式商品，俗稱的緊急預備金，並根據自身條件選取適合的方案。
目前市面上的失智症保險方案主要有幾種選擇：南山人壽的輕型長照險，承保年齡為12到60歲，保障到95歲，可一次或分期領取理賠金，最高15筆分期金，但保費較高，適合完全沒有長照險的民眾；台灣人壽則提供醫療險搭配一般長照險的方案，承保年齡30到65歲，屬於1年期險，期滿保證續保至85歲，適合已有長照險但想補充輕度失智保障的民眾；另外還有年金險搭配信託方案，可一次或分期給付年金，適合從現金流角度思考且不考慮理賠門檻的民眾。保險法律師劉北元提醒，無論是通過保險、信託或兩者結合的方式來規劃失智風險，都面臨一個殘酷的事實：當需要使用這筆錢時，當事人可能已經失去對這筆錢的控制能力。他建議民眾除了購買保險外，最好還能依照自己的情況選任意定監護人。
針對未來的保險發展，金管會保險局表示，由於輕症患者通常沒有住院需求，因此沒有被涵蓋在保險住院醫療範圍內。為了滿足部分消費者的需求，保險業者正在設計一年期的輕症保單。金管會也表示，將等待壽險公會提出具體的討論細節，並研議鼓勵配套措施。
劉北元進一步指出，在宅急症照顧的必要性判斷問題，可以參考實支實付醫療險的爭議經驗。他表示，這類保單推出後，實務界爭議不斷，出現了主觀說、客觀說以及修正主觀說三種看法。雖然目前修正主觀說為主流，但仍有許多法官採用不同的見解。因此，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需要謹慎平衡的課題。
