輕度失智症常誤認為老化 高齡族應落實身動、腦動、互動

七十三歲林阿嬤近三年逐漸變得不愛外出，長時間待在家中看電視、滑手機，生活作息單調固定。近期出現睡眠障礙與情緒低落情形，原以為只是正常老化，直到擅長烹飪的她經常將調味料搞混、行為能力退化，這時候家人才警覺異狀，陪同前往台北慈濟醫院就診，排除腦部疾病後，確診早期失智症合併憂鬱症狀。

除以藥物治療情緒問題，也依醫師建議安排至日照中心增加社交互動，目前林阿嬤生活功能明顯改善，僅需定期回診持續追蹤。

精神醫學部一般精神科主任黃宗正指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。

黃宗正主任指出，失智症成因多樣化，大略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治這種病症，但可透過復健減緩症狀；非退化性比如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，比如營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復，因此，及早發現、及早就醫控制，才能把握失智症治療良機。

臨床常見失智症篩選量表，比如簡易心智量表（MMSE）、智能篩查測驗（CASI）等，協助初步掌握病人認知狀況。但因題目比較多、測驗時間較長，甚至鑑別力不足，偵測「早期失智」敏感度有限。為提高臨床篩檢效率，黃宗正主任與台大、北榮、高醫、桃園療養院等團隊合作，在國家衛生研究院支持下研發早期失智症篩檢問卷「腦適能測驗―7（簡稱BHT-7）」，並於二○二五年正式發表於高齡學領域前百分之十國際期刊《International Psychogeriatrics》。

黃宗正主任提醒，高齡族群應落實「身動、腦動、互動」三動原則，同時控制三高與心血管疾病，並採行被證實有助預防失智症的「地中海飲食」，攝取具抗發炎及保護心血管效果的食材。黃宗正提供BHT-7問卷中一項簡易自我檢測方式，「請在一分鐘內盡可能說出四隻腳動物，能說出十二種以上為及格。」若作答明顯困難或詞彙卡頓，建議儘早至醫療院所接受評估。