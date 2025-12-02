輕微咳嗽，卻已肺癌末期？50歲後注意，肺癌初期無症狀，4種人儘早檢查





肺癌是台灣癌症死亡率第一位！醫師表示，依照過去臨床經驗發現，許多肺癌患者從出現呼吸道症狀而前往醫院求診時，約六、七成的患者都已經是肺癌末期，無法開刀。為何肺癌不容易早期發現？因為初期幾乎沒有任何症狀。

臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，許多資訊或教科書都會告訴民眾，罹患癌症時會出現食慾不佳、體重減輕、疼痛、全身倦怠、噁心、嘔吐、咳嗽、呼吸困難等症狀。

不過，根據他多年臨床經驗發現，肺癌初期患者幾乎沒有以上症狀，頂多只有輕微咳嗽，因此造成肺癌早期診斷的困難。

廣告 廣告

一般來說，肺癌病人等到出現症狀就醫時，只有三成患者有機會開刀，其中只有兩成患者有機會完全治癒肺癌。

胸部X光正常就好？無法揪出早期肺癌

過去檢查肺癌，最常被使用的工具不外乎：胸部X光、痰液癌細胞檢查、肋膜積水細胞學檢查。

以民眾最熟悉的胸部X光來說，可以發現大於1公分的肺癌，但小於1公分則檢查不出來，且胸部X光有許多死角無法看清楚，會影響肺癌的診斷。

值得一提的是，很多患者的肺癌長在X光的死角處，雖然在進展為末期肺癌的前幾年，可能都曾做過胸部X光檢查，但當時無法早期發現肺癌，等到肺癌長到3、4公分以上時才被發現，此時卻往往已是末期。

另外，痰液檢查也只能發現末期肺癌，因為當痰中都已經出現癌細胞，這也代表癌細胞已經在氣管當中到處轉移。

而當肺癌病人出現肋膜積水時，代表癌細胞已經蔓延到肺部以外的肋膜，此時都已經無法開刀治療。

善用LDCT揪出早期肺癌！及早開刀可治癒

有沒有其他方法可以診斷早期肺癌？蘇一峰說，低劑量肺部電腦斷層（LDCT）是近年重大進展，可突破過去X光只能看到1公分以上肺癌的限制，以及X光死角的限制，大大提高肺癌早期診斷的機會。

雖然各家醫院使用的電腦斷層有所不同，但是目前大部分低劑量肺部電腦斷層已經可以看到0.3~0.5公分大小的肺癌，生長在X光死角的肺癌也能看得清楚。通常此時的肺癌還是初期，只要開刀就能痊癒。

蘇一峰表示，他有不少朋友的父母在求診時，雖然X光顯示正常，但在建議之下，接受低劑量肺部電腦斷層後，即發現了早期的肺腺癌，經開刀治療後痊癒。

不只抽菸二手菸！空氣污染提升肺癌風險

值得注意的是，民眾都知道抽菸或二手菸會增加肺癌的發生（抽菸會增加10倍到20倍的肺癌發生機會，而二手菸會增加2到4倍的肺癌發生機會），卻常常忽略了空氣污染的影響。

愈來愈多證據指出，空氣污染會增加肺癌與不少癌症的發生風險。

超過50歲，定期做低劑量電腦斷層檢查

因此，蘇一峰建議，只要年紀一過50或55歲，本身又是以下高危險族群，都應該及早定期接受肺癌篩檢：

1. 抽菸或經常接觸二手菸的民眾。 2. 生活在高度空氣污染環境之下，常吸入廚房油煙、工廠廢氣、交通廢氣等。 3. 過去有其他癌症病史。 4. 家族中有親人得過肺癌。





更多幸福熟齡文章

退休不是吃飽等死！他56歲兼職跑Uber、投資美股VT、考教練執照…老黑：贏過理財網紅，高手在民間

有錢卻是乞丐命？收藏千萬名酒不捨喝，病了才用棉花棒嚐味…人生沒那麼多以後：享受吧！因為你值得

每月3千塊定期定額ETF，她3年滾出100萬！「1個買法降成本」，快速累積張數、3年獲利100％



