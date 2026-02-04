輕忽感冒 女機場狂吐遭拒飛

妙齡女機場嘔吐遭拒飛，醫師徐丕揭露「適航紅線」防重症。

一名20多歲粉領族為了不錯過公司員工旅遊連續熬夜加班，自認年輕底子好，輕忽感冒症狀，不料在機場辦理登機手續時突然嘔吐不止、暈眩寒顫且合併發燒、肌肉痛等症狀。診察後認為症狀超出一般感冒範圍，高度懷疑為流感感染，且有惡化為重症的可能，強烈建議立即就醫治療。最終因無法取得「適航證明」，旅程被迫取消。

農曆春節將至，迎來一波出國旅遊潮，在打包行李與規劃行程之餘，隱藏在身體裡的健康「未爆彈」卻常被輕忽。

聯新國際醫院機場醫療中心醫師提醒，未滿5歲嬰幼兒、65歲以上長者、安養或長照機構住民，以及血糖控制不佳的糖尿病患者、重度肥胖者、慢性肺病（含氣喘）、長期洗腎者、免疫功能不全者，或近期曾有中風、心肌梗塞等心腦血管疾病史者，皆屬流感與感冒併發重症的高風險族群，搭機前更應審慎評估。

為避免空中突發醫療事件，航空公司多會要求高風險旅客出示「適航證明」。徐丕強調，這並非形式審查，而是確認旅客是否能安全完成飛行。醫師通常會評估意識與判斷能力、心肺功能、是否有出血徵象，以及近期是否接受手術等因素。若出現異常，原則上會建議取消行程並先就醫檢查治療。

徐丕提醒，出國前應提升身體免疫力防止感冒，出國前一晚更要避免熬夜與飲酒、攝取過量咖啡因，讓身體有足夠的修復時間。別讓一趟期待已久的假期，因輕忽身體警報而變調成驚險的海外醫療之旅。唯有做好萬全準備、健康出發，才能平安抵達，盡興而歸。