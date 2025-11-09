輕急症中心上路夜、假日恐無兒科醫 台南新樓推24H兒科急診

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著醫療分級政策推動，「輕急症中心」上路，目的在分流非重症病人、緩解大型醫院急診室壅塞。但有家長擔憂輕急症中心在夜間或假日時段，不見得有小兒專科醫師駐診，若孩子半夜發高燒或嚴重不適，恐面臨就醫難題。台南新樓醫院急診室主任王志源說，該院急診團隊堅持全年每天24小時都有小兒科醫師在第一線看診。

新樓醫院院長劉啟擧指出，會這麼做是確保大台南地區的兒童無論何時都能獲得最即時且專業的醫療照護，兒童絕非縮小的成人，完整的醫療團隊照護是面對急症的關鍵。

新樓醫院兒科主任陳奕吟提到，兒童的生理狀況、病程變化及藥物使用，均與成人截然不同，受過專業訓練的兒科醫師適合為兒童執行第一線的診斷和後續治療。

劉啓擧說，兒童病情變化可以非常快速，新樓醫院最大優勢在於擁有1支從急診到病房、再到重症加護的完整兒科團隊。孩童從踏入急診開始，就由兒科醫師接手，有兒童專屬病房；若病情危急，也有小兒加護病房(PICU)與新生兒加護病房(NICU)，這條從「急診、嬰兒室、病房到加護病房」的完整照護鏈，是家長最安心的後盾。

兒童若出現6大急症警訊，應立即送醫。新樓醫院部長、小兒科醫師蔡國聖提醒，兒童表達能力有限，家長應密切觀察孩子的「精神與活動力」，若出現以下6大急症警訊，應即送到有兒科急診的醫院，切勿遲疑。

1、高燒不退：體溫高於 41度C或發燒合併嚴重寒顫、發燒超過48小時未緩解；2、意識改變：嗜睡、精神萎靡、對外界刺激反應差、持續昏睡或異常躁動不安；3、呼吸困難：呼吸急促、費力、鼻翼煽動、胸骨上凹陷，或嘴唇、指甲發紫。

4、抽搐(痙攣)：全身或局部肢體出現不自主抽搐，尤其是首次發作；5、嚴重吐瀉與脫水：持續性嘔吐或腹瀉，導致無法進食、尿量明顯減少(如超過6至8小時沒有排尿)、哭泣無淚、皮膚乾燥失去彈性；6、其他緊急狀況：如嚴重外傷、誤食異物或藥物、皮膚出現不明紫斑或大面積紅疹。

