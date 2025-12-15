輕拍女同學肩膀被控性騷 律師勸：能免則免

▲一位高中生拍肩安慰跌倒爆哭的女同學，沒想到卻被反告性騷擾，讓爸爸怒轟立案規定不合理。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 現代人自我保護意識興起，不少人遇到性騷擾的情況將採取自我保護的行動，不過有時候會引發爭議，日前有一位爸爸分享，自己高中生的兒子在參加運動會時，因為身兼班長以及體育股長的職位，看到班上女同學在賽跑比賽中跌倒而哭，上前輕拍肩膀安慰「妳長得這麼漂亮，哭醜了多可惜」，沒想到卻被認為是性騷擾，通報性平會。

有位家長在社群平台Threads發文表示，當時女同學哭得梨花帶雨，兒子因為身兼班長及體育股長二職，認為安慰同學是自己的職責，所以才會上前關心，輕拍女同學肩膀安慰，「妳長得這麼漂亮，哭醜了多可惜。沒事的啦，全班都不會怪妳的」，結果卻被女同學「主觀認定」，對兒子的兩個舉動感到不舒服、屬於性騷擾，通報性平會處理，在學校鬧得沸沸揚揚，嚴重影響兒子學校生活。

原PO怒轟立案規定不合理，「主觀認定即可立案到底是哪個白痴提出來的？」，原PO詢問後確認，其他同學們覺得兒子舉動並無不妥，更發現有些女學生會因為討厭男同學而通報性平，覺得就算案子不成立也沒損失，讓原PO忍不住感嘆，「就算最後認定證據不足，兒子如何證明自己的清白？他日後直到畢業身上都得帶著『性騷擾』的標籤？」，希望教育部重新審視立案規定。

對此，許多網友紛紛回應，「這個時代善良沒有被支持，甚至大家會檢討你的善良不夠完美」、「笑死，以後叫你兒子站在旁邊笑就好，順便噴幾句，安慰一下還要被告性騷擾，鑲金的喔，叫你兒子以後不要當暖男了」、「肢體碰觸、評論他人外貌，兩個線你兒子都踩了是在委屈什麼？」、「肢體接觸本來就是不當的，關心跌倒為什麼要提到長相？異性之間本來就該保持界線」。

針對這次事件，律師林智群在臉書發文表示，性騷擾的案子通常會觀察幾點，有沒有做（拍肩）？對方有沒有不舒服？這個動作在一般情況下是否逾越人際往來分際？由於原PO兒子的確做了這些舉動，就要觀察第三點；林智群直言，孩子們國中後還是小心一點比較好，因為已經開始男女之別，「身體接觸能免則免」。

