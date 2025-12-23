輕放狼醫 前部長：醫師公會缺道德勇氣
多名醫師於執行醫療時涉及「業務性騷擾」、性侵害，遭檢方起訴後，卻持續執業，危及病人權益，外界批評聲浪四起。依規定，各縣市衛生局、醫師公會均可處理及移送不良醫師懲戒事件，但後者經手案例，少之又少，且常輕輕放下，不願得罪自己人，衛福部前部長薛瑞元坦言「國內公會還沒有這種道德勇氣」。
立委王正旭辦公室昨舉辦「醫師涉及嚴重違規之懲戒及預警公告機制」公聽會，長庚大學醫務管理學系副教授林欣柔指出，醫療院所性平案件頻傳，讓病人安全陷入重大風險，而醫師公會移送懲戒的「專業自律」不足，行政管制的介入措施效力不彰，無法在短時間內介入，降低風險，才導致外界詬病。
台大婦產科醫師涉嫌性騷、性侵病患及同僚，監察院決議彈劾，林欣柔說，此案凸顯醫院專業自律功能不足，主張「現有法律並未要求性平案於院內調查後即移送懲戒」，建議強化醫療機構及主管機關將性平案件移送懲戒的義務。
此外，現有醫師懲戒機制雖可要求醫師停業，但各縣市衛生局醫師懲戒委員會並無調查權利，常等到司法判決確定，才啟動懲戒，這讓具有再犯高風險醫師仍可持續執業。林欣柔建議，參考英國作法，由政府成立獨立監督委員會，接收家屬、主管機關申訴，著手調查，經法庭審理，確認犯行，立即給予停權或限制執業。
值得一提的是，依規定，各縣市衛生局、醫師公會均可處理及移送不良醫師懲戒案例，但醫師公會經手的移赴懲戒案例少之又少，不願得罪自己人，大都由地方衛生局移送。對此，醫事法律專家、衛福部前部長薛瑞元坦言「國內公會還沒有這種道德勇氣」，且懲戒時，往往輕輕放下。
醫師懲戒機制啟動過慢，無法及時介入阻止傷害。薛瑞元建議，衛福部著手修改「醫師法」，比照食安事件處理，納入「預防性下架措施」，權衡公眾利益與醫師個人權益，依個案涉犯情節來判斷，直接由主管機關禁止疑似涉案醫師進行特定醫療行為，讓醫師權利侵害最小化，且能達到預防效果。
衛福部醫事司副司長劉玉菁說，儘速讓涉案醫師停業，此暫時性措施為重要預防手段，但必須修法。至於薛前部長所提，在懲戒處分中新增不得從事特定醫療行為，實務管理上恐難以查核。
衛福部醫事司指出，這類案件嚴重傷害醫病關係，也恐導致醫事人員遭受汙名化，為強化醫師懲戒機制功能，衛福部於今年8月依「醫師法」第25條第4款規定發布函釋，舉例性別案件違反醫學倫理情境。至於醫師公會全聯會於9月修正醫師倫理規範，擴及醫師、學生與其他人員間關係，明定禁止騷擾等行為。
公聽會主持人、立委王正旭決議，請衛福部持續研議「醫師法」修法可行性，另針對涉案醫師公開資訊等現行機制明文入法的必要性，以及是否修法增訂暫時性處分的必要，於三個月內提出書面報告；至於如何強化醫師懲戒自律機制，也需在三個月內以書面回覆。
更多udn報導
喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走
阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻
張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒
Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍
其他人也在看
病患就醫要求「講話客氣點」 醫生受不了暴走狂揍他
印度在本月22日發生一起爭議的醫療糾紛，一名病患潘瓦爾（Arjun Panwar）因為有呼吸困難的問題，前往英迪拉甘地醫學院（Indira Ghandi Medical College）就醫檢查，但在檢查過程中和醫生發生不合的狀況，最後更演變成肢體衝突。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 1
美國撤銷驅逐令！揭露新疆集中營異議人士 「送中」危機解除
冒死揭露新疆集中營的異議人士關恆，終於「送中」危機解除！兩名人權人士22日表示，隨著對於關恆困境的輿論發酵，外界憂心他最終會遭受北京迫害，美國國土安全部終於撤回了對他的遣送令。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 172
利比亞參謀總長搭機墜毀土耳其 機上5人全數罹難
（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其與利比亞官員表示，利比亞武裝部隊參謀總長與其他4名乘客，今天搭乘一架商務噴射機從土耳其首都安卡拉起飛後不久墜毀，機上人員全數罹難。中央社 ・ 3 小時前 ・ 34
袁艾菲逛超商突被襲胸 尪曝噁男「1反應」怒轟！
娛樂中心／江姿儀報導41歲女星袁艾菲早期是無名小站網美，後來以藝名「迅猛龍」闖蕩綜藝及戲劇圈，憑藉直爽個性及亮麗外型的反差風格深受粉絲喜愛。她2019年和老公「老魚」（余岱宗）結婚，婚後夫妻倆一起經營YouTube頻道，常常透過社群分享生活點滴。「老魚」昨（22日）拍片，透露老婆袁艾菲近期遭遇性騷擾事件，氣到痛罵「這些噁男真的是該X」。民視 ・ 14 小時前 ・ 39
越南女子為何成台灣外籍配偶首選？背後原因曝光：是男人都懂
台灣外籍配偶版圖正在洗牌，根據內政部移民署統計，截至今年2月，越南籍配偶已突破117,000人，越南籍配偶已成為台灣外籍配偶的主力軍之一。不少人發現，身邊娶越南老婆的台灣男性愈來愈多，從鄉鎮到都市都看得到這樣的家庭組合。為什麼偏偏是越南？越南女性到底有什麼魅力，讓台灣男人願意跨海成家？（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 52
有重大明顯瑕疵 藍提案「5大法官判決無效」
憲法訴訟法五名大法官判決，遭在野批評違憲。國民黨立院黨團昨天提案，建請立院作成決議，針對五名大法官予以嚴厲譴責，此次憲法...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 83
個人網紅注意！明年起創作收入要報稅 6/30前申報補繳不罰
財政部今（23）日發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，明確規範個人於社群媒體、影音平台及線上媒體等平台發表創作、分享資訊所取得的相關收入，應如何課徵個人綜合所得稅。財政部也同步給出輔導期，2026年6月30日前完成申報、補繳者，得免予處罰。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前 ・ 37
輝達領漲！美股連四紅「標普500再寫新高」
[NOWnews今日新聞]在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，美股週二（23日）連續第四個交易日上漲，標普500指數收盤再創新高，在縮短的聖誕假期交易週中，人工智慧（AI）概念股表現持續優於...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 16
網路發文「開槍盧秀燕」台中女警遭拘提 地院裁定羈押不禁見
台北市隨機攻擊案發生後，台中市警察局某分局偵查隊一名黃姓女偵查佐（25歲），涉嫌在網路平台發文「開槍盧秀燕」的言論，警方報請檢察官偵辦後，將黃警拘提到案，移送台中地檢署偵訊，台中地檢訊問後，認為黃警涉恐嚇罪，向台中地院聲請羈押禁見。台中地院晚間裁定羈押不禁見。台中市警局表示，將以情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 525
狄鶯嘆「台灣怎麼了」遭炎上！冷回「21字」證實孫安佐離開台灣
娛樂中心／綜合報導台北車站與中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，釀成3名無辜民眾死亡、11人受傷，嫌犯張文犯案後墜樓身亡，也列入死者名單，案件震撼全台。藝人狄鶯22日在社群平台發聲，感嘆「台灣到底怎麼了」，並直指治安問題源於制度與政治人物，質疑重大犯罪卻未面臨死刑，引發討論。不料相關言論卻遭部分網友反諷「先把自己兒子管好」，對此狄鶯本人也出面回應。民視 ・ 1 小時前 ・ 46
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 10
張嫌孤狼犯案 生活靠母親資助
警方調查隨機殺人案凶嫌張文，前年八月從保全工作離職後沒工作及收入，靠母親提供八十二萬元資助，幾乎沒朋友也沒女友，去年四月...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
要求股市漲就得調降利率 川普：忤逆我的人不能當Fed主席
美國政府週二（12/23）公布第三季GDP增長率高達4.3%，遠高於預期，但也讓聯準會（Fed）降息機率下降。美國總統川普當晚則是發文警告，任何忤逆他不願降息的人，未來都不可能擔任聯準會主席。太報 ・ 1 小時前 ・ 28
4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女
中國安徽省一名4歲女童，因全身出現紅疹就醫，由於起疹處不痛不癢，醫師原本以為只是過敏，沒想到治療不見成效，疹子還越長越多，經檢測才發現女童罹患梅毒。原來女童的祖母患有梅毒，卻沒有治療，還經常「以嘴餵食」孫女，導致梅毒透過唾液傳播。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 14
不倫風波好煎熬／啦啦隊女神爆不倫疑雲！她遭控偷吃人夫2年 正宮怒提告
前味全龍隊啦啦隊員「小龍女」昆娜（Queena）傳已婚並育有一女，卻與同隊球員張祐嘉傳出不倫熱愛，疑發生三角戀，讓她慘遭球團停止工作，經過8個月時間煎熬，她澄清當時已離婚，感情上沒有重疊。其實曾發生三角戀的啦啦隊員不少，例如小珍奶（王芯羽）、Dora及李芷霖。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
爸爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」！麻衣崩潰曬爺孫照哭喊：會一直陪你
日籍藝人佐藤麻衣2023年與王泉仁離婚後，原本打算積極回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，全家陷入低潮，她也因此暫停工作。今年5月，麻衣曾透露父親已完成手術，仍需住院化療、腫瘤尚未完全清除，沒想到如今病況惡化。麻衣昨（23日）透過IG限時動態吐露心聲，哽咽父親的生命已進入倒數，坦言「只剩幾天...」令人不捨。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 14
全數脫險！「北捷隨機殺人案」最後一名ICU傷者轉一般病房
在台北捷運隨機殺人案發生後的第五天，社會大眾終於迎來了一則令人振奮的醫療進展。這場造成包含兇嫌在內共4死11傷的慘劇，在各界醫療團隊的全力搶救下，傷情最嚴重、原先留置於加護病房（ICU）觀察的最後一名患者，已於今（23）日順利轉入一般病房。衛福部隨後證實，目前留院觀察的5名傷者生命徵象均穩定，這也象徵著這場血色噩夢的生還者們，正式邁向漫長的康復之路。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
北市公寓跌價破1成！捷運老房和8年社區大樓怎選？專家提醒「兩原因」頂加將被淘汰
當買房預算有限，是要入手好地點的公寓，還是非市區中心的新大樓？最近就有網友在Dcard上詢問，30歲的他，看上兩間房子，一間是屋齡45年的老公寓，總價1500萬元，大約有30坪，雖然是老屋，但距離捷運站步行不到5分鐘，周遭生活機能相當方便。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 10